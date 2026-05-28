A Feira de Domingo promovida pela Prefeitura de Birigui, no Parque do Povo, contará com uma programação musical especial neste domingo (31). O espaço receberá, a partir das 16h, a gravação do primeiro DVD do cantor sertanejo Lucas Timóttio, intitulada “Derramando Moda”.

A apresentação será realizada na estrutura integrada à feira livre, tradicionalmente frequentada por moradores da cidade e da região aos finais de semana. Segundo a administração municipal, o evento terá acesso gratuito ao público e não gerará custos aos cofres públicos.

A iniciativa busca ampliar as atividades culturais desenvolvidas no Parque do Povo, local utilizado para ações de lazer, entretenimento e convivência social em Birigui. A gravação audiovisual deve reunir apresentações musicais abertas ao público durante o período da feira.