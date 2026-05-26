Uma grande operação da Polícia Civil movimentou Birigui na manhã desta terça-feira (26), após o cumprimento simultâneo de oito mandados de busca e apreensão em farmácias pertencentes a um mesmo grupo econômico investigado por supostas irregularidades envolvendo medicamentos controlados.
Batizada de “Operação Hígia”, a ação contou com apoio das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal e mobilizou 32 policiais civis, além de equipes técnicas de fiscalização sanitária.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o inquérito policial investiga um possível esquema de inserção de dados falsos no sistema de controle da Anvisa (SNGPC), além da existência de estoques paralelos de medicamentos controlados, incluindo psicotrópicos e antimicrobianos.
Durante as diligências, os agentes apreenderam diversos receituários médicos assinados em branco por profissionais da área da saúde, além de formulários já carimbados prontos para preenchimento.
Entre os documentos recolhidos, havia inclusive receituários ligados à Santa Casa Clinica de Birigui, fato que chamou a atenção das autoridades responsáveis pela investigação.
As equipes da Vigilância Sanitária também constataram graves irregularidades no armazenamento e controle de medicamentos, o que resultou na emissão de autos de infração e no lacre administrativo de estoques considerados irregulares.
Além da documentação, aparelhos celulares institucionais e dispositivos ligados à administração dos estabelecimentos também foram apreendidos. Conforme informações da polícia, uma análise preliminar realizada ainda durante a operação identificou conversas e conteúdos considerados relevantes para o avanço das investigações.
Todo o material recolhido será encaminhado para perícia oficial e passará a integrar o inquérito policial instaurado para apurar o caso. Até o momento, os nomes dos investigados não foram divulgados oficialmente.
A operação segue em andamento, enquanto a Polícia Civil aprofunda a análise das provas reunidas durante a ofensiva.
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