Uma grande operação da Polícia Civil movimentou Birigui na manhã desta terça-feira (26), após o cumprimento simultâneo de oito mandados de busca e apreensão em farmácias pertencentes a um mesmo grupo econômico investigado por supostas irregularidades envolvendo medicamentos controlados.

Batizada de “Operação Hígia”, a ação contou com apoio das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal e mobilizou 32 policiais civis, além de equipes técnicas de fiscalização sanitária.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o inquérito policial investiga um possível esquema de inserção de dados falsos no sistema de controle da Anvisa (SNGPC), além da existência de estoques paralelos de medicamentos controlados, incluindo psicotrópicos e antimicrobianos.