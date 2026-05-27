A Polícia Civil de Birigui esclareceu a autoria do grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada do último dia 24 de maio, na Avenida João Cernach. O caso provocou repercussão na cidade após imagens mostrarem a violência da colisão envolvendo uma bicicleta motorizada e a fuga do motorista logo após o impacto.
Segundo informações divulgadas pela Delegacia do Município, imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente, mas a baixa qualidade dificultava a identificação do veículo responsável. Diante disso, investigadores iniciaram trabalho de apuração com levantamentos de campo, cruzamento de informações e técnicas de inteligência policial.
Após dias de investigação, os policiais conseguiram identificar a caminhonete envolvida e localizar o proprietário do veículo, que foi intimado a comparecer à unidade policial.
Na tarde desta segunda-feira (26), o investigado se apresentou formalmente acompanhado de advogado e confirmou ser o condutor da caminhonete registrada nas imagens. Em depoimento, ele afirmou que não percebeu o momento da colisão e alegou ter notado os danos no veículo apenas na manhã seguinte, quando já estava em sua propriedade rural.
Apesar da versão apresentada, a Polícia Civil informou que o procedimento investigativo continua em andamento. Perícias técnicas e análises cinemáticas das imagens ainda serão realizadas para confrontar as declarações do motorista e esclarecer todas as circunstâncias do acidente.
Após a conclusão das diligências e dos atos de polícia judiciária, o inquérito deverá ser encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) de Birigui.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.