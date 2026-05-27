A Polícia Civil de Birigui esclareceu a autoria do grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada do último dia 24 de maio, na Avenida João Cernach. O caso provocou repercussão na cidade após imagens mostrarem a violência da colisão envolvendo uma bicicleta motorizada e a fuga do motorista logo após o impacto.

Segundo informações divulgadas pela Delegacia do Município, imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente, mas a baixa qualidade dificultava a identificação do veículo responsável. Diante disso, investigadores iniciaram trabalho de apuração com levantamentos de campo, cruzamento de informações e técnicas de inteligência policial.

Após dias de investigação, os policiais conseguiram identificar a caminhonete envolvida e localizar o proprietário do veículo, que foi intimado a comparecer à unidade policial.