Uma mulher foi presa na noite de segunda-feira (25) por violência doméstica no bairro Umuarama, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após denúncia feita ao telefone 190 relatando uma agressão com uso de arma branca.

Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram a vítima ferida e trancada em um dos quartos da residência. Ela contou ter sido atacada pela companheira com golpes de faca durante uma discussão.

A vítima apresentava lesões na região da cabeça e também no braço esquerdo, sendo socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal para receber atendimento médico.