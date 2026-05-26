Uma mulher foi presa na noite de segunda-feira (25) por violência doméstica no bairro Umuarama, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após denúncia feita ao telefone 190 relatando uma agressão com uso de arma branca.
Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram a vítima ferida e trancada em um dos quartos da residência. Ela contou ter sido atacada pela companheira com golpes de faca durante uma discussão.
A vítima apresentava lesões na região da cabeça e também no braço esquerdo, sendo socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal para receber atendimento médico.
Durante a ação, os policiais encontraram e apreenderam as facas apontadas como utilizadas na agressão. Os objetos foram encaminhados para perícia técnica.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão em flagrante foi confirmada pelos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal e violência doméstica. A autora permaneceu presa e à disposição da Justiça.
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