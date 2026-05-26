26 de maio de 2026
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PRISÃO NO UMUARAMA

Mulher é presa após companheira ser esfaqueada em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima apresentava ferimentos na cabeça e no braço; facas usadas na agressão foram apreendidas pela Polícia Militar
Vítima apresentava ferimentos na cabeça e no braço; facas usadas na agressão foram apreendidas pela Polícia Militar

Uma mulher foi presa na noite de segunda-feira (25) por violência doméstica no bairro Umuarama, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após denúncia feita ao telefone 190 relatando uma agressão com uso de arma branca.

Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram a vítima ferida e trancada em um dos quartos da residência. Ela contou ter sido atacada pela companheira com golpes de faca durante uma discussão.

A vítima apresentava lesões na região da cabeça e também no braço esquerdo, sendo socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal para receber atendimento médico.

Durante a ação, os policiais encontraram e apreenderam as facas apontadas como utilizadas na agressão. Os objetos foram encaminhados para perícia técnica.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão em flagrante foi confirmada pelos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal e violência doméstica. A autora permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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