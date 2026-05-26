O comércio de Araçatuba terá horário especial durante o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado na próxima semana, quinta-feira, dia 4 de junho. Segundo informações divulgadas pelo Sincomércio Regional de Araçatuba, as lojas poderão funcionar das 9h às 15h na data do feriado.
A abertura não será obrigatória e ficará a critério de cada lojista, que deverá negociar previamente a escala de trabalho com seus colaboradores conforme determina a legislação trabalhista e os acordos coletivos da categoria.
Na sexta-feira, dia 5 de junho, o comércio volta a operar normalmente. Já no sábado, dia 6, as lojas do centro poderão funcionar em horário estendido, das 9h às 16h, visando atender consumidores durante o fim de semana prolongado.
O Corpus Christi não é considerado um feriado nacional obrigatório. A data é classificada como ponto facultativo pelo Governo Federal, mas estados e municípios podem decretar feriado local ou regulamentar o funcionamento dos serviços públicos.
Em Araçatuba, a Prefeitura já definiu no calendário oficial de 2026 que haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais na quinta-feira (4) e também na sexta-feira (5). Com isso, órgãos públicos municipais permanecerão fechados durante o período, mantendo apenas os serviços essenciais em funcionamento.
As agências bancárias também não terão atendimento presencial durante o Corpus Christi, conforme orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O expediente será retomado normalmente na sexta-feira. Operações como PIX continuarão funcionando normalmente pelos aplicativos bancários.
Já os Correios não terão atendimento presencial nas agências durante o feriado de quinta-feira, retornando com as atividades no próximo dia útil. Os canais digitais e automatizados continuarão disponíveis para os clientes.
Os horários de funcionamento dos shoppings, supermercados e estabelecimentos privados em Araçatuba poderão variar conforme decisão de cada empresa e devem ser divulgados individualmente nos próximos dias.
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