O comércio de Araçatuba terá horário especial durante o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado na próxima semana, quinta-feira, dia 4 de junho. Segundo informações divulgadas pelo Sincomércio Regional de Araçatuba, as lojas poderão funcionar das 9h às 15h na data do feriado.

A abertura não será obrigatória e ficará a critério de cada lojista, que deverá negociar previamente a escala de trabalho com seus colaboradores conforme determina a legislação trabalhista e os acordos coletivos da categoria.

Na sexta-feira, dia 5 de junho, o comércio volta a operar normalmente. Já no sábado, dia 6, as lojas do centro poderão funcionar em horário estendido, das 9h às 16h, visando atender consumidores durante o fim de semana prolongado.