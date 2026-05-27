Famílias interessadas em conquistar a casa própria têm até esta quarta-feira (27) para se inscrever no sorteio de aproximadamente 1,8 mil moradias da CDHU em municípios do interior paulista.

As unidades habitacionais fazem parte de um pacote do Governo do Estado de São Paulo e contemplam cidades das regiões administrativas de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Os editais e regras do processo seletivo estão disponíveis no site oficial da companhia.

Na região de Araçatuba, 451 moradias serão distribuídas entre Bilac, Brejo Alegre, Coroados, Guararapes, Santópolis do Aguapeí e Sud Mennucci. Já na região de Marília, 237 unidades estão disponíveis para famílias de Bernardino de Campos, Óleo, Parapuã e São Pedro do Turvo.