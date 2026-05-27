Famílias interessadas em conquistar a casa própria têm até esta quarta-feira (27) para se inscrever no sorteio de aproximadamente 1,8 mil moradias da CDHU em municípios do interior paulista.
As unidades habitacionais fazem parte de um pacote do Governo do Estado de São Paulo e contemplam cidades das regiões administrativas de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Os editais e regras do processo seletivo estão disponíveis no site oficial da companhia.
Na região de Araçatuba, 451 moradias serão distribuídas entre Bilac, Brejo Alegre, Coroados, Guararapes, Santópolis do Aguapeí e Sud Mennucci. Já na região de Marília, 237 unidades estão disponíveis para famílias de Bernardino de Campos, Óleo, Parapuã e São Pedro do Turvo.
A região de Presidente Prudente soma 356 moradias em cidades como Inúbia Paulista, Mariápolis, Nantes, Ouro Verde, Pirapozinho, Santa Mercedes e Tupi Paulista. Em São José do Rio Preto, são 750 unidades distribuídas entre 14 municípios.
Podem participar famílias que residam ou trabalhem há pelo menos cinco anos nas cidades contempladas e tenham renda mensal entre um e dez salários mínimos. As unidades serão divididas conforme critérios sociais definidos pela companhia, incluindo cotas para idosos, pessoas com deficiência, policiais e demanda geral.
O sorteio definirá titulares e suplentes das moradias. Após essa etapa, os contemplados passarão por processo de habilitação, no qual deverão comprovar todas as informações apresentadas na inscrição. Caso algum candidato não atenda às exigências do edital, será desclassificado e substituído por suplente.
Outro ponto que chama atenção é a nova política habitacional do Estado, que prevê juro zero para famílias com renda de até cinco salários mínimos. O financiamento também poderá ter parcelas corrigidas apenas pela inflação ou prestações fixas sem reajuste até o fim do contrato, dependendo da modalidade escolhida.
Segundo o cronograma da companhia, uma segunda etapa do programa habitacional ainda deverá abrir inscrições para outras 2,5 mil moradias em diferentes regiões do estado de São Paulo.
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