Mais uma ação do Maio Amarelo foi realizada em Araçatuba, desta vez na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, durante a manhã desta quarta-feira (27). As atividades reuniram diferentes órgãos públicos e promoveram orientação e distribuição de materiais educativos.

Entre 9h e 11h30, um pit stop educativo foi realizado na região central. A campanha tem como tema neste ano “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas” e reúne ações voltadas a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Ao longo do mês, a Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, participou de atividades em escolas, empresas, rodovias e espaços públicos, incluindo palestras, escolinhas de trânsito, pit stops educativos e ações preventivas voltadas a caminhoneiros e motociclistas.