Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e perícia técnica na manhã desta quarta-feira (27), em Birigui. A colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou um jovem de 23 anos gravemente ferido na Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Athenas.
Segundo informações apuradas no local, o caminhão era conduzido por um homem de 51 anos, que seguia pela avenida no sentido centro-bairro. O motorista relatou que havia acionado a seta para realizar um retorno quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas, a motocicleta atingiu violentamente a lateral esquerda do veículo de carga.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Quando as equipes de resgate chegaram, a vítima estava caída na pista, inconsciente e sem condições de relatar o que havia ocorrido. O capacete permanecia preso à cabeça do jovem no momento do atendimento.
O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros ainda no local e encaminhou a vítima em estado crítico ao pronto-socorro da Santa Casa de Birigui. De acordo com informações médicas, o rapaz deu entrada inconsciente e seu quadro clínico era considerado grave.
A área do acidente precisou ser isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários antes da liberação dos veículos. As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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