Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e perícia técnica na manhã desta quarta-feira (27), em Birigui. A colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou um jovem de 23 anos gravemente ferido na Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Athenas.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão era conduzido por um homem de 51 anos, que seguia pela avenida no sentido centro-bairro. O motorista relatou que havia acionado a seta para realizar um retorno quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas, a motocicleta atingiu violentamente a lateral esquerda do veículo de carga.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Quando as equipes de resgate chegaram, a vítima estava caída na pista, inconsciente e sem condições de relatar o que havia ocorrido. O capacete permanecia preso à cabeça do jovem no momento do atendimento.