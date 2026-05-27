27 de maio de 2026
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ACIDENTE GRAVE

Motociclista se fere gravemente ao bater em caminhão em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Jovem de 23 anos ficou inconsciente após colisão na Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Atenas
Jovem de 23 anos ficou inconsciente após colisão na Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Atenas

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e perícia técnica na manhã desta quarta-feira (27), em Birigui. A colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou um jovem de 23 anos gravemente ferido na Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Athenas.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão era conduzido por um homem de 51 anos, que seguia pela avenida no sentido centro-bairro. O motorista relatou que havia acionado a seta para realizar um retorno quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas, a motocicleta atingiu violentamente a lateral esquerda do veículo de carga.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Quando as equipes de resgate chegaram, a vítima estava caída na pista, inconsciente e sem condições de relatar o que havia ocorrido. O capacete permanecia preso à cabeça do jovem no momento do atendimento.

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros ainda no local e encaminhou a vítima em estado crítico ao pronto-socorro da Santa Casa de Birigui. De acordo com informações médicas, o rapaz deu entrada inconsciente e seu quadro clínico era considerado grave.

A área do acidente precisou ser isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários antes da liberação dos veículos. As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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