27 de maio de 2026
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CRIME CIBERNÉTICO

Jovem é suspeito de vazar dados de servidores em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Civil apreendeu um computador, que seria periciado
Polícia Civil apreendeu um computador, que seria periciado

Um rapaz, de 19 anos, morador em Araçatuba, foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (27) por suspeita de vazar dados pessoais e funcionais de servidores públicos, incluindo policiais.

A Folha apurou que o mandado de busca foi expedido pelo Juízo das Garantias (2ª RAJ) de Araçatuba e cumprido por policiais civis do Setor de Crimes Virtuais da CPJ (Central de Polícia Judiciária).

A investigação começou a partir de um relatório da Unidade Especializada da Polícia Civil de São Paulo, que identificou a disponibilização pública na internet de planilhas contendo dados pessoais e funcionais de funcionários públicos, inclusive de policiais, os quais estariam sendo utilizados para o cometimento de fraudes.

“As diligências permitiram vincular o perfil digital responsável ao investigado e confirmar seu endereço nesta comarca, motivando a representação judicial”, informou o delegado responsável pelos trabalhos investigativos.

No local, a polícia apreendeu um computador, que seria periciado. As investigações continuam.

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