Um rapaz, de 19 anos, morador em Araçatuba, foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (27) por suspeita de vazar dados pessoais e funcionais de servidores públicos, incluindo policiais.

A Folha apurou que o mandado de busca foi expedido pelo Juízo das Garantias (2ª RAJ) de Araçatuba e cumprido por policiais civis do Setor de Crimes Virtuais da CPJ (Central de Polícia Judiciária).

A investigação começou a partir de um relatório da Unidade Especializada da Polícia Civil de São Paulo, que identificou a disponibilização pública na internet de planilhas contendo dados pessoais e funcionais de funcionários públicos, inclusive de policiais, os quais estariam sendo utilizados para o cometimento de fraudes.