Um rapaz, de 19 anos, morador em Araçatuba, foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (27) por suspeita de vazar dados pessoais e funcionais de servidores públicos, incluindo policiais.
A Folha apurou que o mandado de busca foi expedido pelo Juízo das Garantias (2ª RAJ) de Araçatuba e cumprido por policiais civis do Setor de Crimes Virtuais da CPJ (Central de Polícia Judiciária).
A investigação começou a partir de um relatório da Unidade Especializada da Polícia Civil de São Paulo, que identificou a disponibilização pública na internet de planilhas contendo dados pessoais e funcionais de funcionários públicos, inclusive de policiais, os quais estariam sendo utilizados para o cometimento de fraudes.
“As diligências permitiram vincular o perfil digital responsável ao investigado e confirmar seu endereço nesta comarca, motivando a representação judicial”, informou o delegado responsável pelos trabalhos investigativos.
No local, a polícia apreendeu um computador, que seria periciado. As investigações continuam.
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