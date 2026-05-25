Um homem ainda não identificado foi encontrado morto nas dependências da Secretaria da Fazenda, na rua São Paulo, na Vila Mendonça, em Araçatuba, na manhã desta segunda-feira (25). A suspeita inicial é de que ele tenha sido morto por esganadura.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por um funcionário da limpeza do prédio por volta das 8h. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima com sangramento na face.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi ao endereço, e a médica plantonista constatou o óbito de natureza pós-traumática.