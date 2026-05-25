Um homem ainda não identificado foi encontrado morto nas dependências da Secretaria da Fazenda, na rua São Paulo, na Vila Mendonça, em Araçatuba, na manhã desta segunda-feira (25). A suspeita inicial é de que ele tenha sido morto por esganadura.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por um funcionário da limpeza do prédio por volta das 8h. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima com sangramento na face.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi ao endereço, e a médica plantonista constatou o óbito de natureza pós-traumática.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e de investigadores da Delegacia de Homicídios. Em uma análise preliminar, os peritos constataram indícios de possível esganadura, além de lesões na sobrancelha direita e nas mãos.
No local, a polícia apreendeu um celular, um monitor de computador, um teclado, um aparelho de DVD e cabos de energia.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e deveria passar por exames necroscópico e toxicológico. Até o fechamento desta reportagem, nenhum familiar havia feito o reconhecimento.
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