Um homem foi preso na noite desta terça-feira (26) acusado de violência doméstica no bairro Toselar, em Birigui. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após chamado recebido pelo telefone 190 relatando agressões dentro de uma residência na rua Antônio Ruic.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais abordaram o suspeito e localizaram uma faca de cozinha escondida em sua bermuda. No local, a vítima foi encontrada bastante abalada emocionalmente, segurando o neto no colo.

Segundo a PM, a mulher apresentava inchaço na perna esquerda e reclamava de fortes dores na cabeça provocadas pelas agressões. Diante da situação, ela e o suspeito foram encaminhados para atendimento médico.