A Polícia Militar localizou, na noite desta terça-feira (26), um homem suspeito de furtar uma bicicleta na região central de Birigui. A ação aconteceu após equipes receberem informações e analisarem imagens de monitoramento que ajudaram na identificação do autor.

O furto havia sido registrado durante a manhã, na rua Barão do Rio Branco, quando a vítima percebeu que a bicicleta havia sido levada. Com base nas características do suspeito e do veículo, os policiais intensificaram o patrulhamento na área central da cidade.

Durante as buscas, os militares encontraram o indivíduo circulando pela rua Quinze de Novembro com a bicicleta furtada. Segundo a PM, ele foi reconhecido pelas características observadas nas imagens e acabou admitindo a prática do crime durante a abordagem.