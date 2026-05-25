A chegada de uma nova semana com temperaturas mais baixas fez a Defesa Civil de Araçatuba reforçar os alertas para que a população adote medidas de proteção contra o frio. A previsão indica amanheceres gelados e clima seco nos próximos dias, exigindo atenção principalmente de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Segundo os dados meteorológicos, os termômetros devem registrar mínimas entre 13°C e 15°C até o fim de semana. Apesar das manhãs frias, as tardes continuam com temperaturas mais elevadas, podendo alcançar cerca de 27°C, característica comum do período de outono na região.

Entre as orientações repassadas pelo órgão estão o reforço no uso de roupas adequadas, ingestão frequente de água e a redução da exposição ao frio nas primeiras horas do dia e durante a madrugada.