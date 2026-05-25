A chegada de uma nova semana com temperaturas mais baixas fez a Defesa Civil de Araçatuba reforçar os alertas para que a população adote medidas de proteção contra o frio. A previsão indica amanheceres gelados e clima seco nos próximos dias, exigindo atenção principalmente de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
Segundo os dados meteorológicos, os termômetros devem registrar mínimas entre 13°C e 15°C até o fim de semana. Apesar das manhãs frias, as tardes continuam com temperaturas mais elevadas, podendo alcançar cerca de 27°C, característica comum do período de outono na região.
Entre as orientações repassadas pelo órgão estão o reforço no uso de roupas adequadas, ingestão frequente de água e a redução da exposição ao frio nas primeiras horas do dia e durante a madrugada.
A Defesa Civil também faz um alerta sobre o uso inadequado de equipamentos para aquecimento dentro de casa. O uso de churrasqueiras, fogareiros e brasas em locais fechados pode provocar intoxicação e aumentar os riscos de incêndio. O cuidado deve ser redobrado com velas, aquecedores e extensões elétricas próximos de materiais inflamáveis, como cortinas, colchões e cobertores.
Outro ponto destacado é a necessidade de atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A recomendação é que moradores acionem os serviços de assistência social ao encontrarem pessoas expostas ao frio intenso durante a noite. Os animais domésticos também precisam de proteção extra neste período de temperaturas mais baixas. Em casos de emergência, a Defesa Civil de Araçatuba pode ser acionada pelo telefone 199.
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