A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove nesta semana uma mobilização especial na UBS 9 – Santana para ampliar a cobertura vacinal contra a gripe entre os grupos prioritários da campanha.
A vacinação ocorre até sexta-feira, 29 de maio, das 8h às 16h, em uma estrutura montada em frente à unidade de saúde. A iniciativa busca facilitar o acesso da população e incentivar moradores da região a colocarem a imunização em dia.
Segundo a Secretaria de Saúde, a ação é destinada exclusivamente a idosos, gestantes e crianças com até 6 anos de idade, considerados públicos mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus Influenza.
Além de ampliar a proteção contra a gripe, a força-tarefa também pretende conscientizar a população sobre a importância da vacinação preventiva, especialmente durante o período de maior circulação de doenças respiratórias.
A UBS 9 – Santana está localizada na rua Isabel Fabris Clarindo, 140.
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