A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove nesta semana uma mobilização especial na UBS 9 – Santana para ampliar a cobertura vacinal contra a gripe entre os grupos prioritários da campanha.

A vacinação ocorre até sexta-feira, 29 de maio, das 8h às 16h, em uma estrutura montada em frente à unidade de saúde. A iniciativa busca facilitar o acesso da população e incentivar moradores da região a colocarem a imunização em dia.

Segundo a Secretaria de Saúde, a ação é destinada exclusivamente a idosos, gestantes e crianças com até 6 anos de idade, considerados públicos mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus Influenza.