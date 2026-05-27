Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (25) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Ilha Solteira. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Aeroporto após denúncia envolvendo a comercialização de entorpecentes em um estabelecimento comercial.
Segundo a PM, equipes que atuavam pela Atividade Delegada foram até o endereço para averiguar a informação. No local, os policiais abordaram um funcionário do comércio, que estava com uma bolsa contendo porções de maconha e dinheiro em espécie.
Durante a abordagem, o suspeito teria confessado participação no esquema de tráfico e indicado que atuava em conjunto com o proprietário do entorpecente e outro homem.
Nas buscas realizadas no imóvel, os policiais localizaram diferentes tipos de drogas, entre elas maconha, skunk, haxixe e cocaína, além de balanças de precisão, faca com resquícios de entorpecentes, embalagens utilizadas para fracionamento da droga, máquina de cartões, aparelhos celulares e dinheiro.
Conforme a corporação, parte dos suspeitos apontados pelo abordado teria fugido para uma área rural antes da chegada das equipes. Buscas foram realizadas, mas os homens não foram encontrados.
O investigado detido foi encaminhado ao Distrito Policial de Ilha Solteira, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
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