Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (25) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Ilha Solteira. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Aeroporto após denúncia envolvendo a comercialização de entorpecentes em um estabelecimento comercial.

Segundo a PM, equipes que atuavam pela Atividade Delegada foram até o endereço para averiguar a informação. No local, os policiais abordaram um funcionário do comércio, que estava com uma bolsa contendo porções de maconha e dinheiro em espécie.

Durante a abordagem, o suspeito teria confessado participação no esquema de tráfico e indicado que atuava em conjunto com o proprietário do entorpecente e outro homem.