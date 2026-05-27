27 de maio de 2026
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WASHINGTON LUÍS

Mulher morre após carro cruzar canteiro e atingir picape

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente na Rodovia Washington Luís, em Catanduva, provocou interdição parcial da pista e mobilizou equipes de resgate
Acidente na Rodovia Washington Luís, em Catanduva, provocou interdição parcial da pista e mobilizou equipes de resgate

Uma mulher morreu na tarde desta terça-feira (26) após se envolver em um grave acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Catanduva.

Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, o veículo conduzido pela vítima atravessou o canteiro central da rodovia e invadiu a pista contrária, colidindo lateralmente contra uma picape que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, equipes de atendimento foram acionadas para socorro e remoção dos veículos. A faixa da direita e o acostamento da pista sul precisaram ser interditados temporariamente para o trabalho das equipes operacionais e liberação da via.

As circunstâncias que provocaram a invasão da pista ainda não haviam sido esclarecidas até a última atualização da ocorrência.

O estado de saúde do motorista da picape e dos demais ocupantes envolvidos no acidente não foi informado oficialmente.

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