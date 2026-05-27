Uma mulher morreu na tarde desta terça-feira (26) após se envolver em um grave acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Catanduva.

Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, o veículo conduzido pela vítima atravessou o canteiro central da rodovia e invadiu a pista contrária, colidindo lateralmente contra uma picape que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, equipes de atendimento foram acionadas para socorro e remoção dos veículos. A faixa da direita e o acostamento da pista sul precisaram ser interditados temporariamente para o trabalho das equipes operacionais e liberação da via.