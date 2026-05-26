26 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DESENVOLVIMENTO

Prefeitos visitam refinaria da SSOil em Coroados

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan
SSOil Energy abre as portas para autoridades e destaca expansão, empregos e desenvolvimento regional
SSOil Energy abre as portas para autoridades e destaca expansão, empregos e desenvolvimento regional

A refinaria da SSOil Energy, localizada em Coroados, recebeu nesta terça-feira (26) prefeitos e representantes de cidades da região de Araçatuba para um encontro institucional marcado por apresentações estratégicas, café da manhã e uma visita técnica completa pelas instalações da empresa.

O evento foi conduzido pelo CEO Ricardo Moura Jr., que apresentou aos gestores públicos os investimentos realizados pela companhia, os projetos de expansão da refinaria e o impacto econômico que a empresa vem gerando nos municípios da região.

Além da recepção institucional, os convidados participaram de um tour pela planta industrial, conhecendo de perto a estrutura operacional, os processos industriais, a tecnologia utilizada na produção de combustíveis e os protocolos de segurança adotados pela empresa.

Durante a apresentação, Ricardo Moura Jr. destacou que a expectativa da SSOil Energy é ampliar ainda mais suas operações nos próximos anos, fortalecendo a geração de empregos e contribuindo diretamente com o desenvolvimento regional.

Segundo o CEO, a empresa também se destaca pelo investimento em mão de obra local, oferecendo salários competitivos, benefícios, convênios e oportunidades de crescimento profissional para os colaboradores.

“Acreditamos no potencial da nossa região. Nosso objetivo é continuar expandindo, gerando empregos e criando oportunidades para que os trabalhadores tenham perspectiva de carreira e crescimento dentro da empresa”, afirmou.

Outro ponto enfatizado pela direção da refinaria foi o compromisso rigoroso com as normas ambientais, operacionais e de segurança. Conforme informado durante o encontro, a empresa passa frequentemente por fiscalizações de órgãos governamentais e segue todas as exigências previstas na legislação.

O prefeito de Coroados, Roberto Carrilho Alves destacou a importância da empresa para o município.
“Uma empresa desse porte transforma a realidade da cidade. São empregos, arrecadação e desenvolvimento chegando para nossa população. A SSOil hoje é motivo de orgulho para Coroados e para toda a região”, declarou.

Já o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta ressaltou o impacto regional da refinaria. “Quando uma empresa cresce com responsabilidade, toda a região cresce junto. Esse tipo de investimento fortalece a economia regional, movimenta empregos e gera oportunidades para diversos municípios”, afirmou.

O prefeito de Guararapes, Alex Peramo de Arruda também elogiou a estrutura apresentada durante a visita.
“É importante ver empresas investindo em tecnologia, segurança e valorização dos funcionários. Isso demonstra compromisso com o trabalhador e com o desenvolvimento sustentável da região”, comentou.

Já o prefeito de Glicério, Hairton Kleber Carvalho Oliveira destacou a credibilidade transmitida pela empresa. “A transparência apresentada durante a visita mostra uma empresa organizada, séria e preparada para crescer ainda mais. Isso gera confiança não só para os municípios, mas também para a população”, disse.

Também estiveram presentes no encontro o prefeito de Clementina, Gilson Roberto Rodrigues Criolozio, além de representantes do município de Buritama. Os prefeitos de Birigui, Braúna e Brejo Alegre não conseguiram participar do evento por estarem com outra agenda nos respectivos municípios.

O encontro terminou em clima de otimismo, reforçando a expectativa de novos investimentos, fortalecimento econômico e ampliação das oportunidades de emprego em toda a região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários