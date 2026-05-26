A refinaria da SSOil Energy, localizada em Coroados, recebeu nesta terça-feira (26) prefeitos e representantes de cidades da região de Araçatuba para um encontro institucional marcado por apresentações estratégicas, café da manhã e uma visita técnica completa pelas instalações da empresa.
O evento foi conduzido pelo CEO Ricardo Moura Jr., que apresentou aos gestores públicos os investimentos realizados pela companhia, os projetos de expansão da refinaria e o impacto econômico que a empresa vem gerando nos municípios da região.
Além da recepção institucional, os convidados participaram de um tour pela planta industrial, conhecendo de perto a estrutura operacional, os processos industriais, a tecnologia utilizada na produção de combustíveis e os protocolos de segurança adotados pela empresa.
Durante a apresentação, Ricardo Moura Jr. destacou que a expectativa da SSOil Energy é ampliar ainda mais suas operações nos próximos anos, fortalecendo a geração de empregos e contribuindo diretamente com o desenvolvimento regional.
Segundo o CEO, a empresa também se destaca pelo investimento em mão de obra local, oferecendo salários competitivos, benefícios, convênios e oportunidades de crescimento profissional para os colaboradores.
“Acreditamos no potencial da nossa região. Nosso objetivo é continuar expandindo, gerando empregos e criando oportunidades para que os trabalhadores tenham perspectiva de carreira e crescimento dentro da empresa”, afirmou.
Outro ponto enfatizado pela direção da refinaria foi o compromisso rigoroso com as normas ambientais, operacionais e de segurança. Conforme informado durante o encontro, a empresa passa frequentemente por fiscalizações de órgãos governamentais e segue todas as exigências previstas na legislação.
O prefeito de Coroados, Roberto Carrilho Alves destacou a importância da empresa para o município.
“Uma empresa desse porte transforma a realidade da cidade. São empregos, arrecadação e desenvolvimento chegando para nossa população. A SSOil hoje é motivo de orgulho para Coroados e para toda a região”, declarou.
Já o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta ressaltou o impacto regional da refinaria. “Quando uma empresa cresce com responsabilidade, toda a região cresce junto. Esse tipo de investimento fortalece a economia regional, movimenta empregos e gera oportunidades para diversos municípios”, afirmou.
O prefeito de Guararapes, Alex Peramo de Arruda também elogiou a estrutura apresentada durante a visita.
“É importante ver empresas investindo em tecnologia, segurança e valorização dos funcionários. Isso demonstra compromisso com o trabalhador e com o desenvolvimento sustentável da região”, comentou.
Já o prefeito de Glicério, Hairton Kleber Carvalho Oliveira destacou a credibilidade transmitida pela empresa. “A transparência apresentada durante a visita mostra uma empresa organizada, séria e preparada para crescer ainda mais. Isso gera confiança não só para os municípios, mas também para a população”, disse.
Também estiveram presentes no encontro o prefeito de Clementina, Gilson Roberto Rodrigues Criolozio, além de representantes do município de Buritama. Os prefeitos de Birigui, Braúna e Brejo Alegre não conseguiram participar do evento por estarem com outra agenda nos respectivos municípios.
O encontro terminou em clima de otimismo, reforçando a expectativa de novos investimentos, fortalecimento econômico e ampliação das oportunidades de emprego em toda a região.
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