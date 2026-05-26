A refinaria da SSOil Energy, localizada em Coroados, recebeu nesta terça-feira (26) prefeitos e representantes de cidades da região de Araçatuba para um encontro institucional marcado por apresentações estratégicas, café da manhã e uma visita técnica completa pelas instalações da empresa.

O evento foi conduzido pelo CEO Ricardo Moura Jr., que apresentou aos gestores públicos os investimentos realizados pela companhia, os projetos de expansão da refinaria e o impacto econômico que a empresa vem gerando nos municípios da região.

Além da recepção institucional, os convidados participaram de um tour pela planta industrial, conhecendo de perto a estrutura operacional, os processos industriais, a tecnologia utilizada na produção de combustíveis e os protocolos de segurança adotados pela empresa.