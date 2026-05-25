Uma menina de 6 anos morreu após sofrer um grave acidente envolvendo um cavalo na tarde de sábado (23), em um sítio localizado em Guapiaçu, a aproximadamente 140 km de Araçatuba. A criança chegou a ser socorrida em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 17h. Após cair do cavalo, a menina teria sido arrastada e atingida pelo animal. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.

A vítima, identificada como Laura Soares Melo, foi encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto em estado gravíssimo.