Uma menina de 6 anos morreu após sofrer um grave acidente envolvendo um cavalo na tarde de sábado (23), em um sítio localizado em Guapiaçu, a aproximadamente 140 km de Araçatuba. A criança chegou a ser socorrida em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 17h. Após cair do cavalo, a menina teria sido arrastada e atingida pelo animal. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.
A vítima, identificada como Laura Soares Melo, foi encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto em estado gravíssimo.
A família da menina mora em Guapiaçu. Após o óbito, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
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