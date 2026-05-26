26 de maio de 2026
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ESTELIONATO

Manicure perde mais de R$ 50 mil em golpe do falso advogado

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Vitor Moretti
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba

Uma manicure de 65 anos perdeu R$ 55 mil ao cair no golpe do falso advogado. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (26), na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.

A vítima contou em depoimento que recebeu mensagens pelo WhatsApp de uma pessoa que se apresentava como seu advogado. O estelionatário pediu que ela participasse de uma suposta audiência virtual.

Sem desconfiar do golpe, a mulher entrou em uma videochamada e forneceu dados pessoais e bancários. Ela também acessou aplicativos financeiros seguindo as orientações do criminoso.

Horas depois, ao acessar novamente as contas bancárias, a vítima constatou diversas transferências, que totalizaram prejuízo de R$ 55 mil. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar o caso.

Registros

Nos últimos meses, o golpe do falso advogado tem se tornado cada vez mais comum na região de Araçatuba. De acordo com o delegado seccional Getúlio Nardo, mais de 400 inquéritos estão abertos na área de abrangência da seccional.

Para o presidente da OAB de Araçatuba, Pedro Augusto Chagas Júnior, os recentes casos acendem um alerta.

“O que traz ainda mais preocupação é a sofisticação dos golpes com o uso inadequado, por exemplo, da inteligência artificial e a facilidade de obtenção de dados dos processos”, afirmou.

Prevenção

A OAB mantém uma cartilha de prevenção disponível na internet para casos em que criminosos se passam por advogados. Entre as principais orientações estão alertar clientes sobre o uso indevido da identidade de escritórios e informar que pagamentos não são tratados por WhatsApp.

A entidade também recomenda que clientes não continuem conversas suspeitas por mensagem e que questões financeiras sejam tratadas apenas por ligação ou canais oficiais.

Outras medidas incluem reforçar a segurança com autenticação em duas etapas, usar assinatura padronizada nas comunicações oficiais, reunir prints das conversas, registrar boletim de ocorrência e guardar informações como números envolvidos, mensagens e tentativas de pagamento.

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