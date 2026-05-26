Uma manicure de 65 anos perdeu R$ 55 mil ao cair no golpe do falso advogado. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (26), na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.

A vítima contou em depoimento que recebeu mensagens pelo WhatsApp de uma pessoa que se apresentava como seu advogado. O estelionatário pediu que ela participasse de uma suposta audiência virtual.

Sem desconfiar do golpe, a mulher entrou em uma videochamada e forneceu dados pessoais e bancários. Ela também acessou aplicativos financeiros seguindo as orientações do criminoso.