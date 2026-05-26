Uma manicure de 65 anos perdeu R$ 55 mil ao cair no golpe do falso advogado. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (26), na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.
A vítima contou em depoimento que recebeu mensagens pelo WhatsApp de uma pessoa que se apresentava como seu advogado. O estelionatário pediu que ela participasse de uma suposta audiência virtual.
Sem desconfiar do golpe, a mulher entrou em uma videochamada e forneceu dados pessoais e bancários. Ela também acessou aplicativos financeiros seguindo as orientações do criminoso.
Horas depois, ao acessar novamente as contas bancárias, a vítima constatou diversas transferências, que totalizaram prejuízo de R$ 55 mil. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar o caso.
Registros
Nos últimos meses, o golpe do falso advogado tem se tornado cada vez mais comum na região de Araçatuba. De acordo com o delegado seccional Getúlio Nardo, mais de 400 inquéritos estão abertos na área de abrangência da seccional.
Para o presidente da OAB de Araçatuba, Pedro Augusto Chagas Júnior, os recentes casos acendem um alerta.
“O que traz ainda mais preocupação é a sofisticação dos golpes com o uso inadequado, por exemplo, da inteligência artificial e a facilidade de obtenção de dados dos processos”, afirmou.
Prevenção
A OAB mantém uma cartilha de prevenção disponível na internet para casos em que criminosos se passam por advogados. Entre as principais orientações estão alertar clientes sobre o uso indevido da identidade de escritórios e informar que pagamentos não são tratados por WhatsApp.
A entidade também recomenda que clientes não continuem conversas suspeitas por mensagem e que questões financeiras sejam tratadas apenas por ligação ou canais oficiais.
Outras medidas incluem reforçar a segurança com autenticação em duas etapas, usar assinatura padronizada nas comunicações oficiais, reunir prints das conversas, registrar boletim de ocorrência e guardar informações como números envolvidos, mensagens e tentativas de pagamento.
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