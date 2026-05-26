Araçatuba recebe nesta quinta-feira (28) a cerimônia oficial de entrega da ampliação da Subestação Araçatuba 4 – Trianon, obra considerada estratégica para o fortalecimento do sistema elétrico regional e para o crescimento urbano e econômico do município.
Promovido pela CPFL Energia, o evento acontece na Rua Ezequiel Barbosa, nº 664, no Conjunto Habitacional Etheocle Turrini. A recepção dos convidados está marcada para as 14h.
A ampliação da subestação representa um importante reforço na infraestrutura energética da cidade, aumentando a capacidade de distribuição de energia elétrica e oferecendo mais estabilidade ao sistema que abastece residências, comércios, indústrias e serviços essenciais.
Na prática, o investimento pode significar menos oscilações, maior segurança operacional e redução nos riscos de interrupções no fornecimento de energia, principalmente em períodos de alta demanda ou crescimento acelerado do consumo.
Além do impacto direto para os moradores, a modernização também é vista como fundamental para atrair novos investimentos, fortalecer o setor industrial e garantir suporte ao desenvolvimento econômico da região.
Especialistas do setor energético destacam que obras desse porte ajudam a preparar a cidade para expansão populacional, novos empreendimentos e aumento do consumo elétrico nos próximos anos.
Outro ponto importante é a melhoria na confiabilidade do sistema elétrico, especialmente para hospitais, unidades de saúde, empresas, supermercados e demais serviços que dependem de energia contínua para funcionamento.
A expectativa é de que autoridades políticas, representantes da CPFL, empresários e lideranças regionais participem da solenidade, que marca mais uma etapa de investimentos em infraestrutura energética no interior paulista.
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