Araçatuba recebe nesta quinta-feira (28) a cerimônia oficial de entrega da ampliação da Subestação Araçatuba 4 – Trianon, obra considerada estratégica para o fortalecimento do sistema elétrico regional e para o crescimento urbano e econômico do município.

Promovido pela CPFL Energia, o evento acontece na Rua Ezequiel Barbosa, nº 664, no Conjunto Habitacional Etheocle Turrini. A recepção dos convidados está marcada para as 14h.

A ampliação da subestação representa um importante reforço na infraestrutura energética da cidade, aumentando a capacidade de distribuição de energia elétrica e oferecendo mais estabilidade ao sistema que abastece residências, comércios, indústrias e serviços essenciais.