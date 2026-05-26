Os vereadores Damião Brito (Rede) e Luís Boatto (Solidariedade), de Araçatuba, registraram boletim de ocorrência denunciando supostas publicações ofensivas feitas em um perfil no Instagram. O caso foi apresentado à Polícia Civil no fim da tarde desta segunda-feira (25).

Segundo o registro policial, os parlamentares afirmam ter tomado conhecimento de conteúdos publicados no perfil “Direita Alta Noroeste”, que, segundo eles, atingiriam suas honras pessoais.

De acordo com o boletim, uma das postagens teria destacado a imagem de Boatto ao lado do símbolo de um partido político, acompanhada de frase considerada ofensiva pelo vereador. Conforme relatado à polícia, ele entendeu que a publicação tinha conotação sexual depreciativa e preconceituosa.