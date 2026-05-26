26 de maio de 2026
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POLÍTICA

Vereadores de Araçatuba registram BO por ataques em rede social

Por Vitor Moretti |
| Tempo de leitura: 2 min
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Vitor Moretti
Vereadores querem saber se ataques virtuais foram feitos em computadores da prefeitura
Vereadores querem saber se ataques virtuais foram feitos em computadores da prefeitura

Os vereadores Damião Brito (Rede) e Luís Boatto (Solidariedade), de Araçatuba, registraram boletim de ocorrência denunciando supostas publicações ofensivas feitas em um perfil no Instagram. O caso foi apresentado à Polícia Civil no fim da tarde desta segunda-feira (25).

Segundo o registro policial, os parlamentares afirmam ter tomado conhecimento de conteúdos publicados no perfil “Direita Alta Noroeste”, que, segundo eles, atingiriam suas honras pessoais.

De acordo com o boletim, uma das postagens teria destacado a imagem de Boatto ao lado do símbolo de um partido político, acompanhada de frase considerada ofensiva pelo vereador. Conforme relatado à polícia, ele entendeu que a publicação tinha conotação sexual depreciativa e preconceituosa.

“Nós fizemos um boletim de ocorrência justamente por esse tipo de ataque que tem acontecido de forma ofensiva, utilizando servidor em cargo comissionado. Os ataques ofendem a honra, a pessoa, não é uma crítica de projeto ou política”, relatou Boatto à reportagem, na saída da Central de Polícia Judiciária.

Ainda segundo o documento, Damião Brito também teria sido alvo de publicação considerada ofensiva. Em uma charge publicada no perfil, ele apareceria usando uma camisa de força, fato que, segundo declarou, lhe causou constrangimento e humilhação.

Para o vereador, os ataques teriam sido motivados após a apresentação de projeto de lei que reduz o tempo de espera para consultas médicas e exames nas unidades básicas de saúde do município.

“Não aceitam os projetos apresentados por nós, como o caso do projeto das consultas médicas. Hoje, a demora é de cinco meses e queremos reduzir para 30 dias. Infelizmente, é um gabinete contra a nossa atuação”, disse à Folha.

Os vereadores informaram à Polícia Civil que identificaram como possível responsável pelas postagens uma servidora comissionada do município. Eles alegam que a conduta seria incompatível com a função pública exercida, já que, segundo afirmam, os conteúdos teriam sido publicados inclusive durante horário de expediente.

O caso foi registrado como injúria. A Polícia Civil deve abrir inquérito para dar andamento às investigações.

Tribuna

Na sessão desta segunda-feira, vereadores manifestaram solidariedade a Damião e Boatto, inclusive parlamentares da base governista. O vereador Fernando Fabris (PL) disse ter ficado surpreso com os ataques.

“Desculpa a administração, mas eu estou desabafando para vocês, porque realmente é ridículo, eu não sei de onde vem, mas vou procurar saber, mas eu espero realmente que haja atitudes”, declarou durante sessão na Câmara.

A vereadora Sol do Autismo (PL) também lamentou os episódios. “Isso é baixaria, é ridículo, gente que não tem o que fazer. É inadmissível”, afirmou.

Outro lado

Por meio de nota, a Prefeitura informou: “Como em qualquer outro caso, se e quando houver comunicação oficial de eventual irregularidade, serão tomadas as ações administrativas cabíveis”.

A Folha tenta contato com os responsáveis pela página citada pelos vereadores desde a tarde de ontem, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

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