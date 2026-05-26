Os vereadores Damião Brito (Rede) e Luís Boatto (Solidariedade), de Araçatuba, registraram boletim de ocorrência denunciando supostas publicações ofensivas feitas em um perfil no Instagram. O caso foi apresentado à Polícia Civil no fim da tarde desta segunda-feira (25).
Segundo o registro policial, os parlamentares afirmam ter tomado conhecimento de conteúdos publicados no perfil “Direita Alta Noroeste”, que, segundo eles, atingiriam suas honras pessoais.
De acordo com o boletim, uma das postagens teria destacado a imagem de Boatto ao lado do símbolo de um partido político, acompanhada de frase considerada ofensiva pelo vereador. Conforme relatado à polícia, ele entendeu que a publicação tinha conotação sexual depreciativa e preconceituosa.
“Nós fizemos um boletim de ocorrência justamente por esse tipo de ataque que tem acontecido de forma ofensiva, utilizando servidor em cargo comissionado. Os ataques ofendem a honra, a pessoa, não é uma crítica de projeto ou política”, relatou Boatto à reportagem, na saída da Central de Polícia Judiciária.
Ainda segundo o documento, Damião Brito também teria sido alvo de publicação considerada ofensiva. Em uma charge publicada no perfil, ele apareceria usando uma camisa de força, fato que, segundo declarou, lhe causou constrangimento e humilhação.
Para o vereador, os ataques teriam sido motivados após a apresentação de projeto de lei que reduz o tempo de espera para consultas médicas e exames nas unidades básicas de saúde do município.
“Não aceitam os projetos apresentados por nós, como o caso do projeto das consultas médicas. Hoje, a demora é de cinco meses e queremos reduzir para 30 dias. Infelizmente, é um gabinete contra a nossa atuação”, disse à Folha.
Os vereadores informaram à Polícia Civil que identificaram como possível responsável pelas postagens uma servidora comissionada do município. Eles alegam que a conduta seria incompatível com a função pública exercida, já que, segundo afirmam, os conteúdos teriam sido publicados inclusive durante horário de expediente.
O caso foi registrado como injúria. A Polícia Civil deve abrir inquérito para dar andamento às investigações.
Tribuna
Na sessão desta segunda-feira, vereadores manifestaram solidariedade a Damião e Boatto, inclusive parlamentares da base governista. O vereador Fernando Fabris (PL) disse ter ficado surpreso com os ataques.
“Desculpa a administração, mas eu estou desabafando para vocês, porque realmente é ridículo, eu não sei de onde vem, mas vou procurar saber, mas eu espero realmente que haja atitudes”, declarou durante sessão na Câmara.
A vereadora Sol do Autismo (PL) também lamentou os episódios. “Isso é baixaria, é ridículo, gente que não tem o que fazer. É inadmissível”, afirmou.
Outro lado
Por meio de nota, a Prefeitura informou: “Como em qualquer outro caso, se e quando houver comunicação oficial de eventual irregularidade, serão tomadas as ações administrativas cabíveis”.
A Folha tenta contato com os responsáveis pela página citada pelos vereadores desde a tarde de ontem, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.
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