A Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, em parceria com empresas privadas, Via Rondon e Detran, realizou na manhã desta terça-feira (26) mais uma ação da campanha Maio Amarelo, voltada à conscientização e prevenção de acidentes de trânsito. Desta vez, o foco foram os motoristas de caminhão.

As atividades ocorreram na base da Polícia Rodoviária, localizada na rodovia Marechal Rondon (SP-300), e chamaram a atenção de quem trafegava pelo local. O evento teve início às 9h.

Policiais rodoviários orientaram o trânsito e abordaram caminhões. No lugar de uma fiscalização de rotina, os motoristas participaram de uma ação voltada à saúde e à segurança viária.