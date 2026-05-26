A Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, em parceria com empresas privadas, Via Rondon e Detran, realizou na manhã desta terça-feira (26) mais uma ação da campanha Maio Amarelo, voltada à conscientização e prevenção de acidentes de trânsito. Desta vez, o foco foram os motoristas de caminhão.
As atividades ocorreram na base da Polícia Rodoviária, localizada na rodovia Marechal Rondon (SP-300), e chamaram a atenção de quem trafegava pelo local. O evento teve início às 9h.
Policiais rodoviários orientaram o trânsito e abordaram caminhões. No lugar de uma fiscalização de rotina, os motoristas participaram de uma ação voltada à saúde e à segurança viária.
Eles puderam aferir a pressão arterial, realizar teste de glicemia e fazer exames de visão. Também participaram de circuitos com óculos que simulam sono e embriaguez ao volante.
De acordo com o capitão da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, Gercimar Dias dos Santos, muitos motoristas não conseguem realizar exames simples por causa da rotina exaustiva de trabalho.
“Já tivemos casos de caminhoneiros com pressão e glicemia altas, inclusive sinistros envolvendo mal súbito decorrentes dessas questões de saúde”, destacou.
Foi o que aconteceu com o motorista Valter Luís. Ao ser abordado e participar dos exames, equipes de enfermagem constataram que ele estava com a pressão alta. Ele precisou aguardar alguns minutos até que os índices reduzissem. Os profissionais de saúde também orientaram o motorista a procurar acompanhamento médico para investigação.
“A pressão deu um pouquinho alterada, mas já estou até acostumado. É muito importante uma ação dessa, porque, infelizmente, o nosso trânsito é complicado”, afirmou Valter.
Campanha
O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A campanha acontece todos os anos e busca chamar a atenção da sociedade para a importância da segurança viária.
As ações na região de Araçatuba seguem até sexta-feira (29). Na quarta-feira, haverá pit stop na Praça Rui Barbosa, no centro de Araçatuba, para ciclistas, motoristas, motociclistas e pedestres, das 9h às 12h.
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