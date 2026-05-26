Uma megaoperação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), revelou um sofisticado esquema de fraudes que teria causado prejuízo superior a R$ 2,5 milhões ao Mercado Livre.

Batizada de “Operação Frete Grátis”, a ofensiva foi realizada na manhã desta terça-feira (26) e teve como alvo empresários, pessoas físicas e empresas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em manipular o sistema logístico da plataforma de vendas online.

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Tanabi, Bálsamo, Mirassol e São José do Rio Preto. Parte das diligências ocorreu, inclusive, em imóveis localizados em condomínios de alto padrão, além da sede empresarial de um dos investigados.