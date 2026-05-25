A madrugada desta segunda-feira (25) foi marcada por mais uma tragédia no trânsito de Araçatuba. Carlos Alberto Paulino da Silva, de 56 anos, morreu após sofrer um violento acidente com motocicleta na Rua dos Fundadores, no bairro Santa Luzia.

De acordo com informações apuradas no local, Carlos seguia pela via com uma Honda CG 160 Start quando acabou perdendo o controle da direção. A motocicleta invadiu a área da guia rebaixada e bateu de frente contra um poste de concreto instalado às margens da rua.

A colisão foi extremamente violenta. Após atingir o poste, a moto ainda girou na pista antes de se chocar contra um alambrado. O motociclista foi arremessado a cerca de oito metros, parando sobre a calçada já em estado crítico.