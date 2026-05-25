A madrugada desta segunda-feira (25) foi marcada por mais uma tragédia no trânsito de Araçatuba. Carlos Alberto Paulino da Silva, de 56 anos, morreu após sofrer um violento acidente com motocicleta na Rua dos Fundadores, no bairro Santa Luzia.
De acordo com informações apuradas no local, Carlos seguia pela via com uma Honda CG 160 Start quando acabou perdendo o controle da direção. A motocicleta invadiu a área da guia rebaixada e bateu de frente contra um poste de concreto instalado às margens da rua.
A colisão foi extremamente violenta. Após atingir o poste, a moto ainda girou na pista antes de se chocar contra um alambrado. O motociclista foi arremessado a cerca de oito metros, parando sobre a calçada já em estado crítico.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas às pressas e tentaram socorrer a vítima, porém Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A principal suspeita é de que ele tenha sofrido um grave traumatismo na região da cabeça.
O cenário encontrado pelas equipes de resgate mostrava a gravidade da batida. O capacete estava aberto e sem a viseira, enquanto a motocicleta ficou destruída em diferentes partes da estrutura.
Testemunhas ouvidas pelos policiais relataram que o homem teria passado por um bar momentos antes do acidente, onde possivelmente teria ingerido bebida alcoólica. A informação, no entanto, ainda será apurada oficialmente pela investigação.
A Polícia Científica realizou perícia no local e imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades devem auxiliar no esclarecimento da dinâmica do acidente. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que segue investigando as circunstâncias da ocorrência.
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