Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária terminou com a prisão de um homem de 26 anos por porte ilegal de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (25), em Penápolis.
A abordagem aconteceu por volta das 20h30, durante a “Operação Impacto/Divisa”, no quilômetro 287 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), quando os policiais fiscalizaram um ônibus que passava pela região.
Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os militares localizaram na mala de um passageiro da poltrona 17 uma porção de maconha, munições intactas de calibre .22 e uma arma de fogo artesanal adaptada para o mesmo calibre.
Segundo informações policiais, o suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, além de já ter cumprido pena anteriormente. Ele também era alvo de medida cautelar judicial e havia deixado o sistema prisional.
O homem, morador do estado do Piauí, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Penápolis, onde a droga, as munições e a arma foram apreendidas. Após prestar depoimento, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
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