Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária terminou com a prisão de um homem de 26 anos por porte ilegal de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (25), em Penápolis.

A abordagem aconteceu por volta das 20h30, durante a “Operação Impacto/Divisa”, no quilômetro 287 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), quando os policiais fiscalizaram um ônibus que passava pela região.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os militares localizaram na mala de um passageiro da poltrona 17 uma porção de maconha, munições intactas de calibre .22 e uma arma de fogo artesanal adaptada para o mesmo calibre.