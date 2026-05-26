A Polícia Militar apreendeu drogas e diversos objetos ligados ao tráfico de entorpecentes durante uma ação realizada na noite de segunda-feira (25), em Guararapes. A ocorrência foi registrada na rua Brasil, no bairro Industrial, após equipes identificarem movimentação suspeita durante patrulhamento preventivo.

Segundo informações da corporação, os policiais realizaram averiguação no local e, durante buscas autorizadas no imóvel, localizaram porções de cocaína e maconha, além de embalagens utilizadas para separar e armazenar drogas para comercialização.

Também foram encontrados anotações relacionadas ao tráfico, dinheiro em espécie, cartões bancários e aparelhos celulares. Parte do material, conforme a PM, havia sido lançada em um imóvel vizinho, numa tentativa de esconder os objetos da abordagem policial.