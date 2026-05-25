Os moradores de Araçatuba e cidades da região devem enfrentar uma semana marcada por temperaturas mais amenas durante as madrugadas e tempo seco ao longo dos próximos dias. De acordo com o radar meteorológico do IPMet, da Unesp de Bauru, a instabilidade climática permanece até o fim do mês, mas sem previsão de chuva significativa.

Entre esta segunda-feira (25) e o próximo domingo (31), as mínimas devem variar entre 14°C e 16°C, principalmente no início das manhãs, enquanto as máximas ficam próximas dos 29°C e 30°C na maior parte da semana. O dia mais quente deve ser a quarta-feira (27), quando os termômetros podem atingir os 31°C.

Apesar da presença de instabilidades atmosféricas, os meteorologistas não indicam possibilidade de chuva expressiva para a região de Araçatuba. A umidade relativa do ar também deve ficar em níveis mais baixos, oscilando entre 33% e 42%, o que exige atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia.