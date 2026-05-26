O Dia do Desafio 2026 promete agitar Araçatuba e Birigui com uma série de atividades esportivas e recreativas abertas ao público. A iniciativa internacional incentiva pessoas de todas as idades a interromperem a rotina por alguns minutos para praticar exercícios físicos, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Em Birigui, nesta quarta-feira (27), o Parque do Povo recebe programação especial das 17h às 19h, com partidas de basquete 3x3, vôlei de praia e aula de ritmos, reunindo esporte, lazer e integração para a população.

Já em Araçatuba, as atividades seguem entre terça-feira (26) e quinta-feira (28). Na Praça Getúlio Vargas, o público poderá participar de ações como yoga, condicionamento físico, frisbee e aulas de ritmos. A programação também inclui o Festival de Mini Handebol, marcado para o dia 27 no Ginásio Plácido Rocha.