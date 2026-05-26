O Dia do Desafio 2026 promete agitar Araçatuba e Birigui com uma série de atividades esportivas e recreativas abertas ao público. A iniciativa internacional incentiva pessoas de todas as idades a interromperem a rotina por alguns minutos para praticar exercícios físicos, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida.
Em Birigui, nesta quarta-feira (27), o Parque do Povo recebe programação especial das 17h às 19h, com partidas de basquete 3x3, vôlei de praia e aula de ritmos, reunindo esporte, lazer e integração para a população.
Já em Araçatuba, as atividades seguem entre terça-feira (26) e quinta-feira (28). Na Praça Getúlio Vargas, o público poderá participar de ações como yoga, condicionamento físico, frisbee e aulas de ritmos. A programação também inclui o Festival de Mini Handebol, marcado para o dia 27 no Ginásio Plácido Rocha.
Criado pelo SESC São Paulo, o Dia do Desafio é realizado anualmente na última quarta-feira de maio e busca estimular hábitos saudáveis por meio da prática de atividades físicas. A campanha reforça a importância do esporte como ferramenta de saúde, convivência social e melhoria da qualidade de vida.
Programação
Birigui – Parque do Povo | Dia 27
Basquete 3x3 — das 17h às 19h
Vôlei de praia — a partir das 17h
Aula de ritmos — às 17h
Araçatuba – Praça Getúlio Vargas
Yoga e condicionamento físico — de 26 a 28 de maio - às 7h30 e 18h30
Frisbee — dia 28, às 14h
Aula de ritmos — dia 28, às 19h30
Araçatuba – Ginásio Plácido Rocha
Festival de mini handebol — dia 27 às 14h
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