Dois jovens morreram na madrugada desta segunda-feira (25) após um grave acidente envolvendo três veículos e uma capivara na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Valentim Gentil, a aproximadamente 110 km de Araçatuba.

De acordo com as informações apuradas, o animal atravessou a pista e acabou sendo atingido inicialmente por um veículo, cujo motorista seguiu viagem após o impacto. Em seguida, um segundo carro também atropelou a capivara.

Na sequência, o condutor de um terceiro automóvel tentou evitar uma colisão traseira desviando pelo acostamento. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista, desceu um barranco e bateu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.