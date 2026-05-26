Dois jovens morreram na madrugada desta segunda-feira (25) após um grave acidente envolvendo três veículos e uma capivara na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Valentim Gentil, a aproximadamente 110 km de Araçatuba.
De acordo com as informações apuradas, o animal atravessou a pista e acabou sendo atingido inicialmente por um veículo, cujo motorista seguiu viagem após o impacto. Em seguida, um segundo carro também atropelou a capivara.
Na sequência, o condutor de um terceiro automóvel tentou evitar uma colisão traseira desviando pelo acostamento. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista, desceu um barranco e bateu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.
No carro estavam uma jovem de 21 anos e um rapaz de 19 anos, que não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. As identidades das vítimas não haviam sido divulgadas até a última atualização da ocorrência.
Os ocupantes dos outros dois veículos envolvidos no acidente não sofreram ferimentos. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias da tragédia.
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