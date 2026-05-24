A noite desse sábado (23) foi marcada por acidentes, trânsito tumultuado e cenas de tensão na avenida Euclides Miragaia, no bairro Jardim Jussara Maria, em Birigui. Em um intervalo de poucos minutos, duas colisões foram registradas praticamente no mesmo trecho da via, mobilizando equipes da Guarda Civil Municipal, ambulâncias e peritos.
Ao todo, sete veículos se envolveram nas ocorrências, que deixaram pessoas feridas e terminaram com a prisão de um motorista por embriaguez ao volante.
O primeiro acidente foi um engavetamento envolvendo quatro veículos. Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 58 anos, que dirigia um VW Gol, teria provocado a colisão inicial ao atingir a traseira de um Fiat Uno conduzido por um jovem de 25 anos.
Com a força do impacto, o Uno foi arremessado contra um GM Celta, enquanto um Jeep Renegade também acabou envolvido na sequência de batidas.
Dentro do Fiat Uno estavam uma mulher de 44 anos e duas crianças, que sofreram ferimentos e precisaram ser socorridas por equipes da ambulância municipal até o pronto-socorro de Birigui.
Durante o atendimento da ocorrência, guardas municipais perceberam que o motorista do Gol apresentava sinais claros de embriaguez. Conforme o registro policial, ele estava com olhos avermelhados, fala desconexa, comportamento alterado e forte odor de álcool.
O homem se recusou a realizar o teste do bafômetro no local e também negou a coleta de sangue posteriormente no plantão policial. Diante da suspeita, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde exame clínico confirmou a embriaguez.
Após o laudo, o motorista permaneceu preso à disposição da Justiça.
A ocorrência mobilizou diversas equipes da Guarda Civil Municipal, além da perícia técnica. O VW Gol ficou destruído e precisou ser removido por um guincho.
Enquanto os agentes ainda atendiam o primeiro acidente, uma nova colisão foi registrada poucos metros adiante, no sentido centro-bairro da mesma avenida.
Desta vez, o acidente envolveu um Fiat Palio prata e duas motocicletas que aguardavam o sinal vermelho do semáforo.
Segundo informações apuradas no local, o condutor do Palio não percebeu os veículos parados e atingiu violentamente a traseira de uma motocicleta Mottu Sport. Com o impacto, a moto foi lançada contra uma Honda Titan que estava logo à frente.
Os dois motociclistas caíram no asfalto junto com os veículos. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de ferimentos graves nesta segunda ocorrência.
O motorista do Palio, um aposentado de 62 anos morador de Araçatuba, afirmou que não conseguiu frear a tempo ao perceber as motocicletas já paradas no semáforo.
Após o registro das ocorrências e orientações às partes envolvidas, os veículos foram liberados e a avenida teve o trânsito normalizado.
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