A noite desse sábado (23) foi marcada por acidentes, trânsito tumultuado e cenas de tensão na avenida Euclides Miragaia, no bairro Jardim Jussara Maria, em Birigui. Em um intervalo de poucos minutos, duas colisões foram registradas praticamente no mesmo trecho da via, mobilizando equipes da Guarda Civil Municipal, ambulâncias e peritos.

Ao todo, sete veículos se envolveram nas ocorrências, que deixaram pessoas feridas e terminaram com a prisão de um motorista por embriaguez ao volante.

O primeiro acidente foi um engavetamento envolvendo quatro veículos. Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 58 anos, que dirigia um VW Gol, teria provocado a colisão inicial ao atingir a traseira de um Fiat Uno conduzido por um jovem de 25 anos.