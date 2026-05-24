Uma abordagem policial terminou em morte na madrugada deste domingo (24), no bairro São José, em Araçatuba. Um homem identificado como Fábio Rodrigues Maia, de 36 anos, morreu após entrar em confronto físico com policiais militares durante uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar apoio a uma viatura que realizava patrulhamento pela rua Veridiana Maria de Jesus, quando avistaram um homem carregando uma mochila preta em atitude considerada suspeita.

Ainda conforme o relato policial, ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito teria dispensado a mochila antes de ser abordado. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao verificarem o conteúdo da mochila, os policiais localizaram 93 pinos contendo uma substância semelhante à cocaína.