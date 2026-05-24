Uma abordagem policial terminou em morte na madrugada deste domingo (24), no bairro São José, em Araçatuba. Um homem identificado como Fábio Rodrigues Maia, de 36 anos, morreu após entrar em confronto físico com policiais militares durante uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar apoio a uma viatura que realizava patrulhamento pela rua Veridiana Maria de Jesus, quando avistaram um homem carregando uma mochila preta em atitude considerada suspeita.
Ainda conforme o relato policial, ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito teria dispensado a mochila antes de ser abordado. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao verificarem o conteúdo da mochila, os policiais localizaram 93 pinos contendo uma substância semelhante à cocaína.
De acordo com o registro oficial, no momento em que os policiais anunciaram a prisão, Fábio teria reagido de forma agressiva, iniciando uma luta corporal com um dos militares. Durante a confusão, o suspeito teria tentado tomar a arma do policial.
Ainda segundo a ocorrência, um dos PMs sofreu fratura em um dos dedos da mão durante o confronto.
Para conter a situação, um policial efetuou quatro disparos de arma de fogo. O homem foi atingido na região do tórax, costela e braço. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir correndo por uma rua próxima, mas caiu metros adiante.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, porém o médico constatou o óbito ainda no local.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que esteve acompanhada pelo delegado plantonista e investigadores da Polícia Civil.
Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam duas porções de maconha, R$ 45,45 em dinheiro e a pistola Glock calibre .40 utilizada na ação, que foi encaminhada para perícia.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba e será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar todas as circunstâncias da ocorrência.
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