Um soldador de 33 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (25) por dirigir um carro com suspeita de adulteração. O caso ocorreu na avenida Prestes Maia, no bairro Planalto, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) faziam patrulhamento quando receberam informações de que um VW/Golf, supostamente dublê, estaria circulando nas imediações.

O motorista foi abordado minutos depois. Durante vistoria no veículo, os PMs constataram diversos sinais identificadores incompatíveis com os padrões originais do fabricante.