Um soldador de 33 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (25) por dirigir um carro com suspeita de adulteração. O caso ocorreu na avenida Prestes Maia, no bairro Planalto, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) faziam patrulhamento quando receberam informações de que um VW/Golf, supostamente dublê, estaria circulando nas imediações.
O motorista foi abordado minutos depois. Durante vistoria no veículo, os PMs constataram diversos sinais identificadores incompatíveis com os padrões originais do fabricante.
Entre as irregularidades apontadas estavam chassi com indícios de remarcação, numeração do motor divergente, vidros com sinais de alteração e placas incompatíveis com os padrões originais.
Após consulta, os policiais descobriram que o carro verdadeiro pertencia a uma moradora de São José do Rio Preto.
O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde prestou depoimento. O delegado plantonista decidiu não elaborar prisão em flagrante, por entender que seria necessário exame pericial mais detalhado para confirmar as supostas fraudes.
O veículo foi apreendido, e um inquérito será aberto para dar andamento às investigações.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.