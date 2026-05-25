O clima foi de festa, emoção e muita animação no último sábado (23), quando Birigui recebeu representantes de 21 municípios durante o tradicional Encontro Regional da Melhor Idade. O evento, promovido pela Prefeitura por meio do Fundo Social de Solidariedade, transformou o Centro de Convenções e Eventos em um grande palco de integração, celebração e valorização da pessoa idosa.

Com participação de grupos da terceira idade de toda a região, o encontro reuniu caravanas de cidades como Penápolis, Lins, Promissão, Guararapes, Avanhandava, Brejo Alegre, Clementina, Bilac, Barbosa, Rubiácea, Piacatu e outras cidades do noroeste paulista.

A programação foi marcada por muita música, dança e confraternização. O baile, um dos momentos mais aguardados do evento, ficou por conta do cantor João Ricardo e Banda, que embalou o público com repertório animado e colocou os participantes para dançar durante toda a tarde.