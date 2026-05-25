O clima foi de festa, emoção e muita animação no último sábado (23), quando Birigui recebeu representantes de 21 municípios durante o tradicional Encontro Regional da Melhor Idade. O evento, promovido pela Prefeitura por meio do Fundo Social de Solidariedade, transformou o Centro de Convenções e Eventos em um grande palco de integração, celebração e valorização da pessoa idosa.
Com participação de grupos da terceira idade de toda a região, o encontro reuniu caravanas de cidades como Penápolis, Lins, Promissão, Guararapes, Avanhandava, Brejo Alegre, Clementina, Bilac, Barbosa, Rubiácea, Piacatu e outras cidades do noroeste paulista.
A programação foi marcada por muita música, dança e confraternização. O baile, um dos momentos mais aguardados do evento, ficou por conta do cantor João Ricardo e Banda, que embalou o público com repertório animado e colocou os participantes para dançar durante toda a tarde.
Além da diversão, os convidados receberam lanche, refrigerante e participaram de diversas atividades voltadas ao bem-estar e à socialização da melhor idade.
A segurança e o atendimento médico também receberam atenção especial. Equipes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde permaneceram de plantão durante toda a programação para garantir tranquilidade aos participantes.
A abertura oficial contou com a presença da prefeita Samanta Borini, do presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernandes Rodrigues, além do vice-prefeito Marcelo Parizati, autoridades municipais, secretários e voluntários envolvidos na organização do evento.
Um dos momentos mais emocionantes da celebração foi a homenagem aos representantes dos grupos visitantes. Cada delegação recebeu lembranças especiais produzidas nas oficinas de artesanato coordenadas pela professora Maria Aparecida Torres Salmeirão.
O encontro reforçou o compromisso da administração municipal com ações de inclusão, lazer e valorização da população idosa, fortalecendo vínculos sociais e promovendo qualidade de vida para a terceira idade.
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