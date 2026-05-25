A Prefeitura de Birigui promoveu nesta segunda-feira (25) um treinamento especializado de pilotagem para integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM). A ação faz parte do processo de modernização e qualificação das equipes de segurança que atuam diariamente no patrulhamento da cidade.
A capacitação aconteceu no Speed Park e teve como foco o aperfeiçoamento das técnicas de condução de motocicletas, direção defensiva e atuação segura em ocorrências operacionais.
O treinamento foi conduzido por quatro guardas municipais que recentemente participaram de uma formação avançada na fábrica da Honda, em Indaiatuba (SP). O curso especializado ocorreu entre os dias 24 e 26 de março e foi custeado integralmente pela administração municipal.
Durante a formação, os agentes receberam instruções práticas e teóricas sobre controle de motocicletas em situações extremas, técnicas de frenagem, estabilidade, reação rápida e condução segura em ambientes urbanos.
Agora, os guardas que participaram da capacitação passaram a atuar como multiplicadores dentro da corporação, compartilhando os conhecimentos adquiridos com os demais integrantes da GCM.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a iniciativa busca padronizar procedimentos e elevar o nível técnico das equipes que utilizam motocicletas no patrulhamento preventivo e nas ocorrências do dia a dia.
O secretário municipal de Segurança Pública, Vagner Freire, destacou que os investimentos em treinamento fazem parte de um plano contínuo de fortalecimento da Guarda Municipal.
A expectativa é que a qualificação contribua diretamente para aumentar a segurança dos agentes nas ruas e melhorar ainda mais a eficiência dos serviços prestados à população.
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