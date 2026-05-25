A Prefeitura de Birigui promoveu nesta segunda-feira (25) um treinamento especializado de pilotagem para integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM). A ação faz parte do processo de modernização e qualificação das equipes de segurança que atuam diariamente no patrulhamento da cidade.

A capacitação aconteceu no Speed Park e teve como foco o aperfeiçoamento das técnicas de condução de motocicletas, direção defensiva e atuação segura em ocorrências operacionais.

O treinamento foi conduzido por quatro guardas municipais que recentemente participaram de uma formação avançada na fábrica da Honda, em Indaiatuba (SP). O curso especializado ocorreu entre os dias 24 e 26 de março e foi custeado integralmente pela administração municipal.