A cidade de Birigui apresentou uma queda expressiva nos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Dados divulgados pela Prefeitura mostram que as ações de combate ao mosquito começaram a surtir efeito após meses de intensificação das vistorias e operações de limpeza em diversos bairros.

Segundo o levantamento realizado em maio deste ano, o Índice de Breteau — que mede a quantidade de recipientes com larvas do mosquito — caiu de 4,1 em janeiro para 2,2 em maio. Já o Índice de Infestação Predial, que aponta o número de imóveis com focos do Aedes, reduziu de 3,0 para 1,7 no mesmo período.

Os números fazem parte da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), estudo realizado entre os dias 4 e 13 de maio por equipes da Vigilância e Controle de Vetores do município.