A cidade de Birigui apresentou uma queda expressiva nos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Dados divulgados pela Prefeitura mostram que as ações de combate ao mosquito começaram a surtir efeito após meses de intensificação das vistorias e operações de limpeza em diversos bairros.
Segundo o levantamento realizado em maio deste ano, o Índice de Breteau — que mede a quantidade de recipientes com larvas do mosquito — caiu de 4,1 em janeiro para 2,2 em maio. Já o Índice de Infestação Predial, que aponta o número de imóveis com focos do Aedes, reduziu de 3,0 para 1,7 no mesmo período.
Os números fazem parte da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), estudo realizado entre os dias 4 e 13 de maio por equipes da Vigilância e Controle de Vetores do município.
Ao todo, cerca de 2.400 imóveis sorteados em diferentes regiões da cidade passaram por inspeção técnica. Durante as visitas, os agentes verificaram recipientes que acumulam água, coletaram amostras e identificaram possíveis focos do mosquito.
O material recolhido foi analisado por equipes capacitadas pela Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo, permitindo o mapeamento das áreas com maior risco de transmissão.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dados obtidos ajudam a direcionar ações estratégicas de combate às arboviroses, incluindo a operação Limpa Birigui, que intensifica a eliminação de criadouros nos bairros mais críticos.
Apesar da redução nos índices, a Prefeitura alerta que o combate ao mosquito ainda depende diretamente da colaboração da população. A orientação é para que moradores mantenham quintais limpos, eliminem recipientes com água parada e redobrem a atenção dentro das residências.
Os reflexos da queda na infestação também já aparecem nos números da dengue no município. Até o dia 18 de maio de 2026, Birigui contabilizou 985 casos confirmados da doença, sem registros de casos graves ou mortes.
O cenário é muito diferente do vivido no mesmo período do ano passado, quando a cidade enfrentava uma explosão de casos, com 8.027 confirmações, 67 pacientes com sinais de alerta, 10 casos graves e sete mortes provocadas pela doença.
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