26 de maio de 2026
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FESTA JUNINA

Buritama terá Juninão com Maria Cecília & Rodolfo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento gratuito promete movimentar a cidade com três noites de música, tradição junina e expectativa de público recorde no Recinto Odilon Ferreira de Almeida
Evento gratuito promete movimentar a cidade com três noites de música, tradição junina e expectativa de público recorde no Recinto Odilon Ferreira de Almeida

A Estância Turística de Buritama já vive o clima de festa para a chegada do Juninão 2026, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade. A programação acontece entre os dias 4 e 6 de junho, no Recinto Odilon Ferreira de Almeida, com entrada gratuita.

A festa terá atrações para toda a família e uma programação musical que mistura talentos locais e nomes do sertanejo. A abertura, no dia 4 de junho, será marcada pela apresentação do grupo Pratas da Casa – Entre Amigos, com artistas de Buritama e da região.

No dia 5, o palco recebe o grupo Resenha do Interior, com samba e pagode. O encerramento acontece no dia 6 de junho, com show da dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo.

A programação começa sempre a partir das 19h. O espaço contará com praça de alimentação, área de convivência e esquema reforçado de segurança.

Além de manter a tradição das festas juninas, o Juninão deve movimentar a economia local, com impacto no comércio e no turismo durante os três dias de evento.

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