A Estância Turística de Buritama já vive o clima de festa para a chegada do Juninão 2026, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade. A programação acontece entre os dias 4 e 6 de junho, no Recinto Odilon Ferreira de Almeida, com entrada gratuita.

A festa terá atrações para toda a família e uma programação musical que mistura talentos locais e nomes do sertanejo. A abertura, no dia 4 de junho, será marcada pela apresentação do grupo Pratas da Casa – Entre Amigos, com artistas de Buritama e da região.

No dia 5, o palco recebe o grupo Resenha do Interior, com samba e pagode. O encerramento acontece no dia 6 de junho, com show da dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo.