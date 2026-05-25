Com a queda brusca das temperaturas e o avanço dos casos de doenças respiratórias, a Prefeitura de Andradina decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde diante do aumento na procura por atendimentos médicos relacionados a sintomas gripais e complicações respiratórias.

Até então, a campanha de imunização estava restrita aos grupos prioritários, mas agora qualquer morador pode procurar uma unidade de saúde para receber a dose da vacina contra a influenza.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Maristela Marinho, o município já começa a sentir os efeitos da chegada do inverno, principalmente entre crianças e idosos, considerados os grupos mais vulneráveis às complicações causadas pelos vírus respiratórios.