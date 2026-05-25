Com a queda brusca das temperaturas e o avanço dos casos de doenças respiratórias, a Prefeitura de Andradina decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde diante do aumento na procura por atendimentos médicos relacionados a sintomas gripais e complicações respiratórias.
Até então, a campanha de imunização estava restrita aos grupos prioritários, mas agora qualquer morador pode procurar uma unidade de saúde para receber a dose da vacina contra a influenza.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Maristela Marinho, o município já começa a sentir os efeitos da chegada do inverno, principalmente entre crianças e idosos, considerados os grupos mais vulneráveis às complicações causadas pelos vírus respiratórios.
A preocupação das autoridades de saúde é evitar uma sobrecarga ainda maior nas unidades médicas durante os próximos meses, período historicamente marcado pelo aumento de casos de gripe, resfriados e síndromes respiratórias.
Além da vacinação, a Secretaria de Saúde reforçou o pedido para que a população volte a adotar hábitos preventivos que ajudam a reduzir a circulação dos vírus.
Entre as principais recomendações estão a higienização frequente das mãos com água, sabão e álcool em gel, manter ambientes ventilados e evitar locais fechados e com aglomeração. O uso de máscaras também é indicado para pessoas com sintomas gripais ou em contato direto com indivíduos doentes.
A vacina está disponível gratuitamente em todas as salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Andradina.
Confira os locais de vacinação:
• UBS Vila Mineira – Rua Iguassu, nº 1195 – Vila Mineira
• UBS Santa Cecília – Rua Presidente Dutra, nº 387 – Jardim Santa Cecília
• Centro de Saúde I (Antigo PAM) – Rua Paes Leme, nº 145 – Centro
• UBS Adilson Dantas da Silva – Rua Jean Bernard, nº 691 – Jardim Europa
• UBS Norte – Rua Itar Takatsu, nº 115 – Jardim das Tulipas
• UBS Dr. Eduardo Henrique Francisquini Char (Benfica) – Rua Monsenhor Vitor Assuite, nº 2004 – Benfica
A orientação da Saúde é que a população procure a unidade mais próxima o quanto antes para garantir proteção antes da chegada dos dias mais frios do ano.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.