A Polícia Civil de Birigui realizou, na manhã desta segunda-feira (25), uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão em uma investigação que apura a circulação de medicamentos falsificados utilizados no tratamento de diabetes tipo 2. A ação acabou revelando um grande estoque irregular de medicamentos controlados armazenados em uma residência da cidade.
A diligência foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial de Birigui, chefiada pelo delegado Ícaro de Oliveira Borges, com autorização expedida pela Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciária de Araçatuba. O alvo da investigação é um suposto esquema envolvendo unidades falsificadas do medicamento Rybelsus®, usado no controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2.
Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após denúncia formal apresentada pela fabricante do medicamento, a empresa Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda., apontando a possível distribuição de lotes adulterados.
Durante a operação, os policiais estiveram em endereços ligados aos investigados M.R.C. e G.S.C. Em um dos locais, onde funcionaria uma farmácia vinculada ao caso, foi constatado que o estabelecimento estava fechado e com as atividades encerradas.
Já na residência dos investigados, os agentes não encontraram unidades do medicamento falsificado alvo principal da investigação. No entanto, durante as buscas, localizaram um expressivo estoque de medicamentos de uso controlado armazenados sem documentação fiscal, comprovação de origem ou controle sanitário.
Diante da gravidade da situação, a Vigilância Sanitária de Birigui foi acionada e confirmou diversas irregularidades no armazenamento dos produtos. Foram apreendidas aproximadamente 150 caixas de medicamentos, entre eles antibióticos e psicotrópicos como Dimorf, Clonazepam, Amoxicilina e Risperidona.
Conforme a Polícia Civil, os medicamentos estavam acondicionados em desacordo com as normas sanitárias vigentes, sem rastreabilidade e sem comprovação legal de procedência, o que representa risco direto à saúde pública.
A Vigilância Sanitária lavrou auto de infração e realizou a apreensão administrativa de todo o material encontrado no imóvel.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a origem dos medicamentos e esclarecer a possível ligação dos suspeitos com a distribuição de produtos falsificados na região.
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