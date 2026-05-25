A Polícia Civil de Birigui realizou, na manhã desta segunda-feira (25), uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão em uma investigação que apura a circulação de medicamentos falsificados utilizados no tratamento de diabetes tipo 2. A ação acabou revelando um grande estoque irregular de medicamentos controlados armazenados em uma residência da cidade.

A diligência foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial de Birigui, chefiada pelo delegado Ícaro de Oliveira Borges, com autorização expedida pela Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciária de Araçatuba. O alvo da investigação é um suposto esquema envolvendo unidades falsificadas do medicamento Rybelsus®, usado no controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após denúncia formal apresentada pela fabricante do medicamento, a empresa Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda., apontando a possível distribuição de lotes adulterados.