A carreta do programa Mulheres de Peito, do Governo de São Paulo, estará em Penápolis a partir desta terça-feira (26) para oferecer exames gratuitos de mamografia a mulheres acima de 35 anos.
O atendimento segue até 6 de junho, no Ginásio de Esportes Gigantão Azul, na região central da cidade.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o governo estadual, mulheres de 50 a 74 anos podem realizar o exame apenas com apresentação de RG e cartão SUS.
Já pacientes de 35 a 49 anos e acima de 74 precisam apresentar pedido médico.
O atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de até 50 senhas por dia de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, serão disponibilizadas 25 senhas, das 8h às 12h. Não haverá atendimento em feriados.
De acordo com o programa, mulheres que realizaram mamografia nos últimos 12 meses não estão aptas a fazer o exame na unidade móvel.
Em casos de alterações nos exames, as pacientes são encaminhadas para serviços de referência do SUS, onde passam por exames complementares ou tratamento.
Segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo, as carretas registraram aumento de 76% no número de exames realizados em 2025. Neste ano, já foram feitos mais de 60 mil atendimentos em todo o Estado.
Além das unidades móveis, mulheres de 50 a 74 anos também podem agendar mamografias gratuitamente pelo SUS, sem necessidade de pedido médico, pelo telefone 0800 779 0000.
Serviço
A carreta da mamografia está estacionada na Avenida Cunha Cintra, s/nº, no Ginásio Gigantão Azul, no Centro de Penápolis. O atendimento segue até 6 de junho.
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