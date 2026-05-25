A carreta do programa Mulheres de Peito, do Governo de São Paulo, estará em Penápolis a partir desta terça-feira (26) para oferecer exames gratuitos de mamografia a mulheres acima de 35 anos.

O atendimento segue até 6 de junho, no Ginásio de Esportes Gigantão Azul, na região central da cidade.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o governo estadual, mulheres de 50 a 74 anos podem realizar o exame apenas com apresentação de RG e cartão SUS.