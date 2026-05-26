A celebração de Corpus Christi, que reúne as 12 paróquias de Araçatuba, terá neste ano uma novidade: pela primeira vez, o encontro será realizado na zona norte da cidade. A missa acontece no próximo dia 4 de junho, às 16h, no salão paroquial da Paróquia São Sebastião, no bairro Rosele.

A cerimônia será presidida pelo Bispo Diocesano Dom Sergio Krzywy e contará com a participação dos padres da Região Pastoral de Araçatuba.

Além da missa, a programação terá a tradicional procissão sobre os tapetes confeccionados por fiéis das comunidades católicas. Neste ano, os adornos serão montados em um trajeto de quase um quilômetro, passando pelas ruas Vereador Aldo Campos, José Xavier Couto, Avenida Marucci e terminando na Praça Carlos Soares de Castro, no Jardim TV.