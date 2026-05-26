A celebração de Corpus Christi, que reúne as 12 paróquias de Araçatuba, terá neste ano uma novidade: pela primeira vez, o encontro será realizado na zona norte da cidade. A missa acontece no próximo dia 4 de junho, às 16h, no salão paroquial da Paróquia São Sebastião, no bairro Rosele.
A cerimônia será presidida pelo Bispo Diocesano Dom Sergio Krzywy e contará com a participação dos padres da Região Pastoral de Araçatuba.
Além da missa, a programação terá a tradicional procissão sobre os tapetes confeccionados por fiéis das comunidades católicas. Neste ano, os adornos serão montados em um trajeto de quase um quilômetro, passando pelas ruas Vereador Aldo Campos, José Xavier Couto, Avenida Marucci e terminando na Praça Carlos Soares de Castro, no Jardim TV.
Segundo a organização, os materiais usados nos tapetes começaram a ser arrecadados ainda em fevereiro. Entre os itens utilizados estão pó de serra, pó de café, cascas de ovo, bagaço de cana-de-açúcar e tampinhas recicláveis.
O padre Lucas Alan Costa, pároco da Paróquia São Sebastião e vigário da Região Pastoral, afirmou que os preparativos envolvem todas as paróquias da cidade.
“Tudo foi preparado com muito zelo, amor e cuidado por nossos servos e voluntários, para uma acolhida fraterna e calorosa. Na Solenidade de Corpus Christi temos a oportunidade de expressar uma igreja viva e pulsante, por isso é uma grande alegria intensificar nossa participação, e além de demonstrar nossa fé, materializar a evangelização na unidade e partilha”, disse.
A bênção com o Santíssimo Sacramento será realizada ao final da procissão, na praça.
Mudanças
Por muitos anos, a celebração regional de Corpus Christi ocorreu no Ginásio Plácido Rocha. Desde 2023, após mudanças relacionadas ao uso do espaço e o período da pandemia, a missa passou a ser realizada em diferentes paróquias da cidade.
Em 2023, a celebração ocorreu na Paróquia Imaculado Coração de Maria. Já em 2024 e 2025, foi realizada na Paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa.
Serviço
A Paróquia São Sebastião está localizada na rua Vereador Aldo Campos, 2680, no bairro Rosele, em Araçatuba.
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