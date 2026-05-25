Um homem de 40 anos, preso pela Polícia Civil de Valparaíso por aliciamento, compartilhamento e armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, continuou detido após passar por audiência de custódia neste domingo (24). Ele foi transferido para uma unidade prisional da região.
A prisão ocorreu na última sexta-feira (22), na área central de Valparaíso. A investigação começou após denúncia anônima sobre possível atuação criminosa em ambiente virtual.
A partir da denúncia, os policiais realizaram diligências e analisaram informações, imagens, conversas e elementos de geolocalização, o que permitiu identificar o local dos fatos e o investigado.
Com base nos elementos reunidos, o delegado José Vitor Soares representou pela expedição de mandado de busca domiciliar. A ordem foi autorizada pela Justiça e cumprida na sexta-feira.
Durante as buscas, a polícia apreendeu um celular que estava com o homem. Segundo a investigação, ele forneceu voluntariamente a senha de desbloqueio do aparelho.
Em análise preliminar, os investigadores encontraram interações virtuais com crianças e adolescentes de 12 a 15 anos, além de indícios de solicitação, orientação e armazenamento de conteúdo ilícito envolvendo vulneráveis.
“Ele se utilizava de aplicativos de internet, como Roblox e Zangi, se passava por um adolescente e aliciava outros menores”, afirmou o delegado.
Roblox é uma plataforma on-line em que usuários podem jogar, criar jogos e interagir em ambientes virtuais. Segundo a polícia, criminosos podem usar esse tipo de ambiente para se aproximar de crianças e adolescentes.
“A maior dica da Polícia Civil é que a supervisão dos pais deve ser constante. No âmbito virtual, nós não sabemos quem conversa com nossos filhos e é um ambiente muito fácil de se dissimular”, alertou o delegado.
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