Um homem de 40 anos, preso pela Polícia Civil de Valparaíso por aliciamento, compartilhamento e armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, continuou detido após passar por audiência de custódia neste domingo (24). Ele foi transferido para uma unidade prisional da região.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (22), na área central de Valparaíso. A investigação começou após denúncia anônima sobre possível atuação criminosa em ambiente virtual.

A partir da denúncia, os policiais realizaram diligências e analisaram informações, imagens, conversas e elementos de geolocalização, o que permitiu identificar o local dos fatos e o investigado.