Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite deste domingo (24), em Penápolis, após equipes da Polícia Militar ouvirem gritos de socorro durante patrulhamento preventivo pelo bairro Pereirinha.
De acordo com a corporação, os policiais passavam pela Avenida Francisco Romero Valentim quando perceberam os pedidos de ajuda vindos de uma residência. Ao chegarem no imóvel, encontraram a vítima e testemunhas, que relataram agressões e ameaças praticadas pelo suspeito com o uso de uma faca.
Durante a ação, os militares entraram na casa e localizaram o acusado na cozinha. A faca mencionada pelas vítimas também foi apreendida pela equipe policial.
Após os procedimentos iniciais, vítima e suspeito foram encaminhados ao pronto-socorro para atendimento médico e, posteriormente, apresentados no Plantão Policial. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica, mantendo o indiciado à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.