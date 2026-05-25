Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite deste domingo (24), em Penápolis, após equipes da Polícia Militar ouvirem gritos de socorro durante patrulhamento preventivo pelo bairro Pereirinha.

De acordo com a corporação, os policiais passavam pela Avenida Francisco Romero Valentim quando perceberam os pedidos de ajuda vindos de uma residência. Ao chegarem no imóvel, encontraram a vítima e testemunhas, que relataram agressões e ameaças praticadas pelo suspeito com o uso de uma faca.

Durante a ação, os militares entraram na casa e localizaram o acusado na cozinha. A faca mencionada pelas vítimas também foi apreendida pela equipe policial.