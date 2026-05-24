Momentos de tensão marcaram a noite desse sábado (23), em Buritama, após uma ocorrência de violência doméstica terminar com uma mulher ferida por disparo de arma de fogo efetuado pela Polícia Militar.

A confusão aconteceu em uma residência do município, para onde equipes policiais foram acionadas, após denúncias de um desentendimento familiar. Quando chegaram ao endereço, os militares encontraram um ambiente de forte instabilidade emocional.

Segundo informações preliminares apuradas no local, o marido relatou que a mulher havia passado a tarde ingerindo bebida alcoólica e apresentava comportamento extremamente alterado. Ainda conforme o relato, ela teria começado a agir de maneira agressiva, provocando discussões dentro da residência.