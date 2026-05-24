Momentos de tensão marcaram a noite desse sábado (23), em Buritama, após uma ocorrência de violência doméstica terminar com uma mulher ferida por disparo de arma de fogo efetuado pela Polícia Militar.
A confusão aconteceu em uma residência do município, para onde equipes policiais foram acionadas, após denúncias de um desentendimento familiar. Quando chegaram ao endereço, os militares encontraram um ambiente de forte instabilidade emocional.
Segundo informações preliminares apuradas no local, o marido relatou que a mulher havia passado a tarde ingerindo bebida alcoólica e apresentava comportamento extremamente alterado. Ainda conforme o relato, ela teria começado a agir de maneira agressiva, provocando discussões dentro da residência.
Durante o atendimento da ocorrência, a mulher saiu do imóvel bastante exaltada, gritando, proferindo ofensas e ameaças contra o companheiro e também contra os policiais militares.
A situação ficou ainda mais delicada quando ela retornou para dentro da casa e, segundos depois, reapareceu segurando uma faca.
De acordo com os relatos da ocorrência, a mulher teria partido em direção ao marido e avançado também contra um dos policiais que participavam da intervenção. Os militares afirmam que deram diversas ordens para que ela soltasse a arma, mas não houve reação.
Diante do risco iminente e da rápida evolução da ocorrência, um dos policiais efetuou um disparo que atingiu uma das pernas da mulher, interrompendo a agressão.
Após o disparo, o clima de tensão deu lugar ao socorro. Equipes de atendimento médico foram acionadas e familiares auxiliaram no encaminhamento da mulher ao pronto-socorro municipal de Buritama, onde ela permaneceu sob cuidados médicos.
A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, que irá analisar todas as circunstâncias do caso, incluindo a atuação dos policiais durante a ação.
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