A reviravolta no caso do ataque a tiros registrado na Praça Gêmeas, no bairro Planalto, em Araçatuba, movimentou os bastidores policiais na sexta-feira (22). A Justiça determinou a revogação da prisão temporária de dois irmãos, de 23 e 25 anos, que haviam sido apontados como suspeitos de envolvimento no crime que terminou com a morte de Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, além de deixar uma jovem de 20 anos em estado grave e outro homem ferido.
Os irmãos foram presos nas primeiras horas da manhã durante uma operação da Polícia Civil em uma residência localizada na rua das Primaveras, no Jardim do Trevo. A ação ocorreu em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais precisaram arrombar o cadeado do portão para entrar no imóvel. Durante as buscas, um aparelho celular Samsung Galaxy A56 e uma pulseira metálica dourada foram apreendidos e encaminhados para análise.
Após a prisão, os suspeitos foram levados ao plantão policial e posteriormente transferidos para a Cadeia Pública de Penápolis. No entanto, durante os depoimentos, os investigados apresentaram informações consideradas relevantes pela equipe responsável pelo caso.
Ao longo do dia, investigadores realizaram novas diligências para confrontar as versões apresentadas e encontraram elementos que indicariam que os irmãos possivelmente não participaram do atentado ocorrido na madrugada do último domingo (17).
Diante das novas informações reunidas durante a apuração, a própria Polícia Civil solicitou à Justiça a revogação das prisões temporárias, argumentando que a manutenção da detenção poderia representar uma injustiça caso a inocência dos investigados fosse confirmada. O pedido foi aceito pelo Judiciário ainda nesta sexta-feira.
Apesar da soltura, o caso segue sob investigação. A Polícia Civil continua trabalhando para identificar os verdadeiros responsáveis pelo ataque que chocou moradores da região e provocou grande repercussão na cidade.
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