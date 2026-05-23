A reviravolta no caso do ataque a tiros registrado na Praça Gêmeas, no bairro Planalto, em Araçatuba, movimentou os bastidores policiais na sexta-feira (22). A Justiça determinou a revogação da prisão temporária de dois irmãos, de 23 e 25 anos, que haviam sido apontados como suspeitos de envolvimento no crime que terminou com a morte de Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, além de deixar uma jovem de 20 anos em estado grave e outro homem ferido.

Os irmãos foram presos nas primeiras horas da manhã durante uma operação da Polícia Civil em uma residência localizada na rua das Primaveras, no Jardim do Trevo. A ação ocorreu em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais precisaram arrombar o cadeado do portão para entrar no imóvel. Durante as buscas, um aparelho celular Samsung Galaxy A56 e uma pulseira metálica dourada foram apreendidos e encaminhados para análise.