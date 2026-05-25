25 de maio de 2026
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FUGA PELA CIDADE

Fugitivo é recapturado após perseguição e queda em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Homem tentou escapar da PM em alta velocidade, mas caiu da moto e acabou detido no bairro Portal da Pérola
Homem tentou escapar da PM em alta velocidade, mas caiu da moto e acabou detido no bairro Portal da Pérola

Um homem que estava foragido do sistema prisional foi recapturado pela Polícia Militar na manhã deste domingo (24), em Birigui, após uma perseguição pelas ruas da cidade. A ocorrência foi registrada no bairro Portal da Pérola durante apoio das equipes a um atendimento de incêndio.

Segundo informações da PM, os policiais perceberam uma motocicleta trafegando em alta velocidade e deram ordem de parada ao condutor. Ao notar a aproximação das viaturas, o suspeito acelerou e iniciou fuga por diversas vias do município.

O acompanhamento terminou no cruzamento da Avenida Arthur Cordeiro com a Avenida João Cernack, onde o motociclista perdeu o controle da direção e caiu. Após a abordagem, os policiais realizaram consulta nos sistemas de segurança e constataram que o homem era procurado da Justiça, por evasão do sistema prisional de Três Lagoas (MS).

O indivíduo sofreu ferimentos leves devido à queda e precisou receber atendimento médico antes de ser encaminhado ao Plantão Policial. A autoridade de plantão confirmou a prisão pelos crimes relacionados ao trânsito e pela condição de foragido, deixando o suspeito à disposição da Justiça.

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