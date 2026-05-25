Um homem que estava foragido do sistema prisional foi recapturado pela Polícia Militar na manhã deste domingo (24), em Birigui, após uma perseguição pelas ruas da cidade. A ocorrência foi registrada no bairro Portal da Pérola durante apoio das equipes a um atendimento de incêndio.

Segundo informações da PM, os policiais perceberam uma motocicleta trafegando em alta velocidade e deram ordem de parada ao condutor. Ao notar a aproximação das viaturas, o suspeito acelerou e iniciou fuga por diversas vias do município.

O acompanhamento terminou no cruzamento da Avenida Arthur Cordeiro com a Avenida João Cernack, onde o motociclista perdeu o controle da direção e caiu. Após a abordagem, os policiais realizaram consulta nos sistemas de segurança e constataram que o homem era procurado da Justiça, por evasão do sistema prisional de Três Lagoas (MS).