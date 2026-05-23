Uma operação conjunta entre o Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de uma tonelada de maconha na noite desta quinta-feira (22), em Araçatuba. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante.

A abordagem ocorreu por volta das 19h45, durante a Operação Impacto/Divisa, no km 527 da rodovia Marechal Rondon (SP-300). Os policiais interceptaram um caminhão e, durante a vistoria na carga de sucata transportada pelo veículo, encontraram 41 fardos de maconha.

Segundo a polícia, a droga totalizou 1.110 quilos. O motorista, morador de Roraima e com antecedentes criminais, foi levado para a sede da Polícia Federal em Araçatuba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.