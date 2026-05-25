Um motociclista de 31 anos ficou gravemente ferido no fim da tarde deste domingo (24), após um acidente registrado na Rua Tupi, no bairro Fátima, em Birigui.

De acordo com informações apuradas no local, o homem conduzia uma Honda Biz no sentido bairro-centro quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo violentamente contra a traseira de uma GM Tracker que estava estacionada na via.

Com o impacto, equipes da Romo (Ronda Municipal Ostensiva), da Guarda Civil Municipal, foram acionadas e realizaram o isolamento parcial da rua para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência.