Um motociclista de 31 anos ficou gravemente ferido no fim da tarde deste domingo (24), após um acidente registrado na Rua Tupi, no bairro Fátima, em Birigui.
De acordo com informações apuradas no local, o homem conduzia uma Honda Biz no sentido bairro-centro quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo violentamente contra a traseira de uma GM Tracker que estava estacionada na via.
Com o impacto, equipes da Romo (Ronda Municipal Ostensiva), da Guarda Civil Municipal, foram acionadas e realizaram o isolamento parcial da rua para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência.
O motociclista recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado em estado grave ao Pronto-socorro Municipal.
Informações preliminares apontam que a vítima sofreu um corte profundo na região da testa e apresentava suspeita de afundamento de crânio.
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia técnica, que deverá apontar as circunstâncias do acidente. Conforme levantado inicialmente, o homem seguia para o trabalho no momento da colisão.
Após os procedimentos, a motocicleta foi liberada para a namorada da vítima. Já a GM Tracker permaneceu sob responsabilidade da proprietária. Segundo a polícia, ambos os veículos estavam com a documentação regularizada.
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