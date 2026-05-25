Um ciclista de 31 anos ficou ferido após ser violentamente atropelado na noite deste domingo (24), na Avenida João Cernack, região central de Birigui. O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima retornava para casa utilizando uma bicicleta motorizada quando foi atingida por uma caminhonete prata, possivelmente uma Dodge Ram, nas proximidades da tradicional Padaria Suíça.

Imagens de câmeras de monitoramento flagraram toda a sequência do acidente. Nas gravações, o veículo aparece atingindo a bicicleta e arrastando-a por vários metros, provocando um rastro de faíscas no asfalto devido ao atrito do metal contra a pista.