Um ciclista de 31 anos ficou ferido após ser violentamente atropelado na noite deste domingo (24), na Avenida João Cernack, região central de Birigui. O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima retornava para casa utilizando uma bicicleta motorizada quando foi atingida por uma caminhonete prata, possivelmente uma Dodge Ram, nas proximidades da tradicional Padaria Suíça.
Imagens de câmeras de monitoramento flagraram toda a sequência do acidente. Nas gravações, o veículo aparece atingindo a bicicleta e arrastando-a por vários metros, provocando um rastro de faíscas no asfalto devido ao atrito do metal contra a pista.
Após a colisão, o motorista acelera e deixa o local em alta velocidade.
Ainda conforme relato da vítima à polícia, a bicicleta possuía iluminação de sinalização e ele utilizava capacete no momento do atropelamento. O boletim aponta também que o condutor chegou a reduzir a velocidade e parar nas proximidades da Unimed, mas fugiu ao perceber que o ciclista ainda estava consciente e se mexendo.
O homem sofreu diversas escoriações pelo corpo e foi socorrido por equipes de resgate ao Pronto-socorro Municipal.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil, que utilizará imagens de monitoramento para tentar identificar o responsável.
Informações que possam ajudar na identificação do motorista podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 153, da Guarda Civil Municipal.
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