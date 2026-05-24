É preciso preservar e cultivar a dignidade do ser humano. É o que transparece na mensagem que o Papa Leão XIV dirige ao mundo por ocasião do LX Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Santo Padre convida as pessoas de boa vontade a refletirem, com seriedade e discernimento, sobre a influência da tecnologia digital. O ideal é ter acesso integral ao texto. Selecionei alguns trechos para tornar conhecido o pensamento do Papa.

O rosto e a voz são traços únicos e distintivos de cada pessoa. Manifestam sua identidade irrepetível e são elemento constitutivo de cada encontro. Rosto e voz são sagrados. O Criador, é bom lembrar, deixou-se conhecer na voz e no rosto de Jesus, o Filho amado. Deus imprimiu no rosto humano um reflexo do seu amor, para que pudesse viver plenamente a sua humanidade através do amor. Preservar os rostos e as vozes humanas significa, portanto, preservar este selo, este reflexo indelével ao amor de Deus.

Cada pessoa possui uma vocação insubstituível e irrepetível, que emerge da vida e se manifesta precisamente na comunicação com os outros. Ao simular vozes e rostos humanos, sabedoria e conhecimento, consciência e responsabilidade, empatia e amizade, os sistemas conhecidos como inteligência artificial não só interferem nos ecossistemas, como também invadem o nível mais profundo da comunicação, ou seja, o das relações entre as pessoas. Preservar os rostos e as vozes significa, em última análise, preservarmo-nos a nós próprios.