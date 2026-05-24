Como disse alhures (ôôpa!), tem pecado que não é e nem parece tal. Coisas rotineiras do cotidiano que são inocentemente — nem sempre —, praticadas por todos sem notar que se trata de algo repudiado pela sociedade em maior ou menor escala. Alguns desses atos, com carga de gravidade, são tipificados na legislação e reprimidos com variadas penalidades no respectivo Código Penal. Assim, por exemplo, estabelece o artigo 121 do CP: “Matar alguém: pena de reclusão...” A lei não diz “É proibido matar”, pois se assim dissesse estaria admitindo oficialmente que o homem mata, praticando a supressão da vida de outrem (êpa!).

Complicado para o incauto destinatário da legislação que só entende quando a lei expressamente proíbe, concluindo, por erro grosseiro de interpretação, que o que não é proibido é permitido. Dito tudo isso por causa de situação banal, resultante de “conversa para boi dormir”, que sempre rola nas festinhas infantis de rebentos familiares.

Numa delas, fui puxado pelo braço por um dos pais presentes, depois de reclamar do trânsito caótico e rotas erradas, que me sussurrou ao pé do ouvido cobrindo a boca com uma das mãos, como se fosse confabular terrível segredo: “Mas viu, Jeremias, você não usa o Waze?” Ao que respondi: “Claro!” “Mas usa errado”, disse ele, “pois o Waze não só indica o endereço como oferece melhor rota para você chegar ao seu destino”. Coisa que, infelizmente, eu também sabia quando ia na direção de determinado cemitério para o velório de um próximo e ouvia a temível advertência que virou piadinha nacional:” Você chegou a seu destino!”